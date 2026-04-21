وولفرهامبتون أول الهابطين رسميًا من «البريميرليغ»

أصبح فريق وولفرهامبتون واندررز أول الهابطين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم، وذلك قبل خمس جولات من انتهاء المسابقة.

وتأكد هبوط وولفرهامبتون رسميًا بعد التعادل السلبي بين كريستال بالاس وضيفه ويستهام يونايتد في ديربي لندن، مساء الإثنين، على ملعب «سيلهرست بارك»، في ختام منافسات الجولة 33 من «البريميير ليج».

وكاد كريستال بالاس أن يخطف الفوز بهدف السنغالي إسماعيلا سار في الدقيقة 82، لكن تقنية حكم الفيديو المساعد تدخلت لإلغاء الهدف بسبب وجود لمسة يد على زميله الفرنسي جان فيليب ماتيتا، ليخرج الفريقان بنقطة من هذا الديربي.

وبهذه النتيجة، رفع ويستهام يونايتد رصيده إلى 33 نقطة في المركز السابع عشر، ليبقى في منطقة الخطر، لكنه في الوقت نفسه أكد هبوط وولفرهامبتون، الذي يتذيل الترتيب برصيد 17 نقطة في المركز العشرين، إذ سيكون أقصى رصيد له حال فوزه في جميع مبارياته المتبقية 32 نقطة.

ويبتعد ويستهام يونايتد بفارق نقطتين فقط عن توتنهام، صاحب المركز الثامن عشر، بينما يبقى بيرنلي مهددًا بقوة باحتلاله المركز التاسع عشر برصيد 20 نقطة.

أما كريستال بالاس، فقد رفع رصيده إلى 43 نقطة في المركز الثالث عشر، وتتبقى له مباراة مؤجلة أمام مانشستر سيتي، الذي فاز 2-1 على أرسنال متصدر الترتيب، ليقلص الفارق بينهما إلى ثلاث نقاط ويشعل سباق المنافسة على اللقب.