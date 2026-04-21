تشواميني على رادار مانشستر يونايتد

كشف تقرير صحفي عن اهتمام نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بضم أوريلين تشواميني، لاعب وسط منتخب فرنسا وفريق ريال مدريد الإسباني.

وذكرت صحيفة «تيليجراف» البريطانية أن إدارة مانشستر يونايتد تخطط لإعادة هيكلة خط وسط الفريق بعد إعلان البرازيلي كاسيميرو رحيله عن الفريق في الصيف المقبل، عقب انتهاء تعاقده الممتد لأربع سنوات، الذي وقعه في عام 2022.

وأضاف التقرير أن تشواميني (26 عامًا) يتصدر قائمة المرشحين لدى مسؤولي النادي الإنجليزي لخلافة كاسيميرو، لاعب ريال مدريد السابق.

وانضم تشواميني، خريج أكاديمية نادي بوردو الفرنسي، إلى ريال مدريد في عام 2022 بصفقة ضخمة بلغت قيمتها 100 مليون يورو، وينتهي تعاقده الممتد لست سنوات في صيف 2028.

وأشارت «تيليجراف» إلى أن أي خطوة لضم تشواميني ستكون مرهونة بتعاقد ريال مدريد مع لاعب خط وسط خلال الصيف المقبل، إضافة إلى تمويل الصفقة من خلال بيع اللاعب.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أكدت تقارير صحفية أن ريال مدريد مستعد للاستغناء عن الفرنسي الآخر إدواردو كامافينجا، الذي لم يغير موقف ناديه بعد حصوله على بطاقة حمراء كان بإمكانه تجنبها، ليتسبب في تعقيد مهمة فريقه أمام بايرن ميونخ، وخروجه من دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.