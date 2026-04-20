54 «هاتريك» في تاريخ المونديال.. ثلاثيات لا تنسى

يتواصل العد التنازلي لانطلاق بطولة كأس العالم 2026 التي تقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بعد أقل من شهرين، بمشاركة 48 منتخباً للمرة الأولى في التاريخ، في النسخة التي تحمل الرقم 23 للبطولة الأكبر على الإطلاق.



وخلال النسخ الـ 22 الماضية من كأس العالم، تعددت اللحظات التي ظلت خالدة في أذهان وعقول المشجعين، مباريات وأهداف لم تبرح الذاكرة، خلدتها الأرقام، أبرزها الثلاثيات أو ما يعرف بـ «الهاتريك». وشهدت بطولات كأس العالم على مدار تاريخها تسجيل 54 «هاتريك»، إذ تعد الثلاثيات أمراً لا يحدث كثيراً، لكنه يأتي بأقدام الأساطير والنجوم الذين حفروا أسماءهم بحروف من ذهب في المونديال.



وكان العدد الأكبر من الثلاثيات «هاتريك» التي يتم تسجيلها في نسخة واحدة في كأس العالم هو 8 ثلاثيات، وحدث ذلك خلال مونديال سويسرا عام 1954، بينما نسخة ألمانيا عام 2006 هي الوحيدة التي خلت تماماً من أي «هاتريك».



ووفقاً لإحصائيات الاتحاد الدولي لكرة القدم، وأرقام البطولة، فقط 4 لاعبين سجلوا أكثر من ثلاثية وهم: المجري ساندور كوتشيس، والفرنسي جوست فونتين، والألماني غيرد مولر، والأرجنتيني غابرييل باتيستوتا.



ويملك باتيستوتا الرقم القياسي باعتباره اللاعب الوحيد الذي سجل ثلاثية في نسختين مختلفتين من كأس العالم، إذ حدث ذلك في مباراة الأرجنتين ضد اليونان في نسخة عام 1994 بالولايات المتحدة، وضد جامايكا في عام 1998 في فرنسا، ومن المفارقات والصدف أن الثلاثيتين تم تسجيلهما في نفس التاريخ 21 يونيو.



ويحمل المهاجم المجري، كوتشيس الرقم القياسي لأسرع «هاتريك» في تاريخ المونديال، بعدما أحرزه في غضون 7 دقائق و42 ثانية فقط، خلال فوز المجر الساحق 10 ـ 1 على السلفادور في مونديال 1982.

أما أسرع ثلاثية منذ صافرة البداية، فتعود للنمساوي إريك بروبست، الذي هز الشباك ثلاث مرات في الدقائق 24 الأولى ضد تشيكوسلوفاكيا في مونديال 54.



ولم تشهد المباريات النهائية لكأس العالم تسجيل «هاتريك» كثيراً، حيث ندرت الثلاثيات في النهائي، باستثناء مرتين، حيث كان الإنجليزي جيف هيرست أول من يسجل «هاتريك» في النهائي حين قاد إنجلترا للفوز 4 ـ 2 على ألمانيا بعد التمديد في مونديال 66، وهي البطولة الوحيدة لمنتخب «الأسود الثلاثة»



ولم يتكرر الأمر إلا بعد 60 عاماً، بعدما وضع مهاجم فرنسا، كيليان مبابي اسمه ضمن نجوم الثلاثيات، وسجل «هاتريك» في مرمى الأرجنتين في نهائي النسخة الماضية عام 2022 في قطر، كثاني لاعب يسجل ثلاثية في نهائي البطولة في التاريخ.