كوناتي: أريد الاستمرار مع ليفربول

قال إبراهيما كوناتي، مدافع ليفربول، إنه على وشك التوصل إلى اتفاق بشأن عقد جديد مع الفريق المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، إذ من المقرر أن ينتهي عقده الحالي بنهاية الموسم.

وكان اسم اللاعب الدولي الفرنسي (26 عامًا)، الذي انضم إلى الفريق قادمًا من رازن بال شبورت لايبزيغ في 2021 مقابل 36 مليون جنيه إسترليني (49 مليون دولار)، قد ارتبط في وسائل الإعلام بالانتقال إلى العملاق الإسباني ريال مدريد.

ويعد كوناتي جزءًا أساسيًا من فريق المدرب آرني سلوت، إذ يشكل شراكة دفاعية قوية مع القائد فيرجيل فان دايك. وفاز اللاعب خلال فترة وجوده في أنفيلد بالدوري الإنجليزي الممتاز، وكأس رابطة المحترفين مرتين، وكأس الاتحاد الإنجليزي مرة واحدة، وحل ثانيًا في دوري أبطال أوروبا.

وقال كوناتي للصحفيين بعد فوز ليفربول 2-1 على إيفرتون في ديربي ميرسيسايد، أمس الأحد: "هناك الكثير من الأشياء التي قالها الناس، لكننا نتحدث مع النادي منذ فترة طويلة، ونحن على وشك التوصل إلى اتفاق".

وأضاف: "أعتقد أن الجميع كان يتمنى حدوث ذلك في أقرب وقت ممكن، لكننا نسير في الاتجاه الصحيح".

وتابع: "هناك فرصة كبيرة لأن أكون هنا الموسم المقبل بالتأكيد، وهذا ما أردته دائمًا".

وأردف: "أنا في انتظار تسوية العقد، لكن عندما تتم تسوية كل شيء، سيكون عليكم أن تسألوا ريتشارد هيوز (المدير الرياضي لليفربول) عما قلته له في سبتمبر ونوفمبر قبل أن يتحدث الجميع عن كل شيء. سيقول شيئًا يجعل الجميع يلوذون بالصمت".

ومن المقرر أن ينتهي الموسم الحالي دون تتويج المدافع بأي لقب، إذ ودع ليفربول دوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة، ويحتل المركز الخامس في الدوري الإنجليزي الممتاز مع تبقي خمس مباريات.

وقال كوناتي: "كان موسمًا سيئًا مقارنة بمعايير ليفربول. إذا أنهينا الموسم في المراكز الأربعة الأولى، فلن نكون سعداء بالتأكيد".

وأضاف: "إنه نادٍ رائع وعائلة مذهلة. هذا النادي يعني لي الكثير".