إنتر ميلان يطارد نهائي كأس إيطاليا وكومو يحلم بالمفاجأة

يسعى إنتر ميلان إلى بلوغ نهائي كأس إيطاليا لكرة القدم، تعزيزًا لهيمنته على الكرة الإيطالية في الموسم الحالي، وذلك حينما يواجه ضيفه كومو غدًا الثلاثاء في إياب الدور قبل النهائي.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بالتعادل السلبي على ملعب كومو، ليتأجل الحسم إلى مواجهة الإياب التي يستضيفها ملعب «جوزيبي مياتزا» في مدينة ميلانو.

ويدخل إنتر ميلان المباراة وهو متفوق فنيًا ومعنويًا على كومو، حيث يتصدر الفريق الأزرق والأسود، الذي يدربه مدافعه الروماني السابق كريستيان كيفو، ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 78 نقطة، وبفارق 12 نقطة عن أقرب ملاحقيه، ميلان ونابولي، مما يؤكد أنه في طريقه للفوز باللقب للمرة الـ21 في تاريخه.

ولا يقتصر تفوق إنتر ميلان على ترتيب الدوري فقط، حيث يحتل كومو المركز الخامس برصيد 58 نقطة، بل يمتد أيضًا إلى المواجهات المباشرة، إذ فاز إنتر ميلان في آخر مباراة بينهما بالدوري قبل أسبوعين على ملعب كومو بنتيجة 4-3، في لقاء مثير شهد تقدم كومو بهدفين، قبل أن يعود إنتر لتسجيل أربعة أهداف، سجل منها المدافع الهولندي دينزيل دومفريس والمهاجم الفرنسي ماركوس تورام هدفين لكل منهما، فيما سجل لكومو أليكس فالي ونيكو باز ولوكاس دا كونا.

ويحتل كومو المركز الخامس ويسعى للمنافسة على التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، لكن مهمته تبدو صعبة، إذ يبتعد بفارق 5 نقاط خلف يوفنتوس، صاحب المركز الرابع، وهو آخر المراكز المؤهلة للبطولة.

ويسعى فريق المدرب الإسباني سيسك فابريجاس، نجم أرسنال وتشيلسي وبرشلونة السابق، إلى الثأر من الهزيمة التي تلقاها أمام إنتر ميلان على ملعبه، ليس فقط تلك الخسارة، بل أيضًا الهزيمة برباعية نظيفة في الدور الأول من الدوري.

ورغم الهزائم الثقيلة لكومو أمام إنتر هذا الموسم، فإن فوزه في هذه المباراة سيكون كفيلًا بإقصاء إنتر من البطولة وحرمانه من حلم الثنائية، مع اقترابه من حسم لقب الدوري.

ويحلم كومو بالعبور إلى النهائي للمرة الأولى في تاريخه، بعدما بلغ الدور قبل النهائي للمرة الأولى عام 1986، قبل أن يعود إليه مجددًا هذا الموسم بعد 40 عامًا.

في المقابل، يطمح إنتر ميلان إلى الفوز والتأهل للمباراة النهائية من أجل حصد اللقب التاسع في تاريخه، والأول منذ عام 2023.

وسيلتقي الفائز من مواجهة إنتر ميلان وكومو مع الفائز من المواجهة الأخرى، التي تقام يوم الأربعاء بين أتالانتا وضيفه لاتسيو.

وانتهت مباراة الذهاب بين أتالانتا ولاتسيو على ملعب «الأولمبيكو» بالتعادل 2-2، ويدخل لاتسيو اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد فوزه على نابولي بهدفين دون رد في الجولة الماضية، ويحتل المركز التاسع برصيد 47 نقطة.

وعلى الجانب الآخر، قدم أتالانتا موسمًا مخيبًا لجماهيره، ويأمل في بلوغ النهائي، رغم صعوبة المهمة، حيث يحتل المركز السابع في ترتيب الدوري الإيطالي.

وخرج أتالانتا من دوري أبطال أوروبا على يد بايرن ميونخ الألماني، بعدما خسر ذهابًا على أرضه بنتيجة 1-6، ثم خسر إيابًا بنتيجة 0-4، كما لم يقدم الأداء المقنع مؤخرًا، رغم منافسته على بطاقة التأهل للدوري الأوروبي أو دوري المؤتمر في الموسم المقبل.