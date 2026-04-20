سيتي يطارد القمة.. وهالاند يصف مواجهة بيرنلي بالنهائي

قال إرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، إن مباراة فريقه المقبلة أمام بيرنلي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم تُعد بمثابة نهائي، وذلك بعد أن منحه الفوز 2-1 على المتصدر أرسنال فرصة الصعود إلى قمة الجدول حال تحقيق الفوز في المواجهة التي تُقام الأربعاء المقبل.

ويتصدر أرسنال الترتيب منذ أكتوبر/تشرين الأول، لكن مانشستر سيتي، الذي يملك مباراة مؤجلة، قلص الفارق إلى ثلاث نقاط بفوزه أمس الأحد على ملعب الاتحاد.

وسيؤدي الفوز يوم الأربعاء إلى تساوي فريق المدرب بيب غوارديولا في النقاط مع النادي اللندني، ومنحه صدارة الترتيب، إما بفارق المواجهات المباشرة أو بفارق الأهداف، بحسب هامش الفوز.

وقال هالاند، الذي سجل الهدف الحاسم في الفوز أمس، لشبكة «سكاي سبورتس»: "نخوض مباراة نهائية يوم الأربعاء. لا تقل مباراة بيرنلي أهمية عن هذه المواجهة".

وأضاف: "علينا التركيز والحفاظ على تواضعنا".

وسيواجه أرسنال، الذي يسعى للفوز بلقبه الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ عام 2004، نيوكاسل يونايتد يوم السبت.