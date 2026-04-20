مواجهات نارية في نصف نهائي كأس فرنسا

تدخل بطولة كأس فرنسا لكرة القدم مراحلها الأخيرة هذا الموسم 2025-2026، وسط غياب حامل اللقب في العامين الماضيين باريس سان جيرمان، وذلك بإقامة منافسات الدور قبل النهائي على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء.

ويلعب لانس على أرضه ووسط جماهيره أمام تولوز، غدًا الثلاثاء، بينما يحل نيس ضيفًا ثقيلًا على ستراسبورج، مساء الأربعاء.

وتدخل الفرق الأربعة منافسات الدور قبل النهائي بمعنويات مرتفعة وطموحات مختلفة. ففي المواجهة الأولى، يطمح لانس، بقيادة مديره الفني بيير ساج، لتحقيق حلم الفوز بثنائية محلية تاريخية هذا الموسم، حيث يحتل المركز الثاني في جدول الدوري الفرنسي برصيد 62 نقطة، متخلفًا بفارق نقطة واحدة عن حامل اللقب باريس سان جيرمان، الذي خسر على أرضه أمام أولمبيك ليون، أمس الأحد.

واشتعلت المنافسة على لقب الدوري الفرنسي مع تبقي خمس جولات على انتهاء المشوار، بينما تتبقى لباريس سان جيرمان مباراة مؤجلة أمام نانت، يسعى لاستغلالها لتوسيع الفارق إلى أربع نقاط.

لكن طموحات لانس ومدربه ساج تصطدم أيضًا بخبرات تولوز، الفائز بلقب كأس فرنسا في موسم 2022-2023، والذي يأمل في الخروج من النفق المظلم بعد تلقيه ثلاث هزائم متتالية في الدوري، ويطمع في تكرار إنجازه قبل ثلاث سنوات أملًا في انتزاع بطاقة التأهل لبطولة الدوري الأوروبي، في ظل ابتعاده عن صراع البطاقات المؤهلة للبطولات القارية، بتراجعه إلى المركز الحادي عشر.

ويبقى لانس الفريق الوحيد بين أضلاع المربع الذهبي الذي لم يسبق له التتويج بكأس فرنسا، حيث خسر ثلاث نهائيات سابقة في أعوام 1948 و1975 و1998.

وفي طريقه إلى الدور قبل النهائي، تجاوز لانس محطات سهلة نظريًا بالتفوق على أندية مغمورة في الدرجات الأدنى، قبل أن يطيح بأولمبيك ليون بركلات الترجيح في دور الثمانية بعد التعادل 2-2، بينما سلك تولوز مشوارًا مشابهًا قبل أن يعبر أولمبيك مارسيليا بركلات الترجيح في الدور ذاته، بعد التعادل 2-2 أيضًا.

أما المواجهة الثانية في الدور قبل النهائي، فتجمع بين فريقين حققا اللقب 6 مرات، بواقع 3 ألقاب لستراسبورج في أعوام 1951 و1966 و2001، و3 ألقاب لنيس في أعوام 1952 و1954 و1997.

وقبل هذه المواجهة، يتسلح ستراسبورج بإنجازه بالتأهل إلى قبل نهائي دوري المؤتمر الأوروبي لمواجهة رايو فاييكانو الإسباني، لكنه أفسد فرحة جماهيره بالخسارة 0-3 أمام رين، ليتراجع إلى المركز الثامن في جدول الدوري، ويضعف حظوظه في التأهل لمسابقة أوروبية في الموسم المقبل.

ولذلك، يعول ستراسبورج كثيرًا على مشواره في كأس فرنسا، ساعيًا لتحقيق اللقب للمرة الرابعة في تاريخه، أو مواصلة الحلم بالفوز بلقب دوري المؤتمر الأوروبي.

في المقابل، يكافح نيس للهروب من شبح الهبوط إلى الدرجة الثانية، حيث يحتل المركز الخامس عشر، ويبتعد بفارق أربع نقاط فقط عن منطقة الخطر، ويطمع أيضًا في التتويج بكأس فرنسا، الذي سيعيده للمشاركة في البطولات القارية.

وفي طريقه إلى قبل النهائي، كان الفوز 3-1 على موناكو في دور الـ16 المحطة الأصعب في مشوار ستراسبورج، بينما تجاوز نيس محطات أكثر صعوبة مثل سانت إيتيان ولوريان ومونبيلييه ونانت.