سباليتي: يوفنتوس على الطريق الصحيح.. والحذر مطلوب في سباق الدوري

قال لوتشيانو سباليتي، المدير الفني لفريق يوفنتوس، إن فريقه يسير على الطريق الصحيح، وذلك بعد فوزه على بولونيا 2-0، أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة 35 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وكان أول ما سُئل عنه المدرب بعد المباراة هو الرقصة التي صممها اللاعبون للاحتفال بالهدف الثاني، الذي سجله كيفرين تورام.

وقال سباليتي في تصريحات لمنصة «دي إيه زد إن»: "لا أعرف ما الذي خطط له اللاعبون، إنه أمر يخصهم، لكن رؤيتهم يحتفلون بتلك الطريقة معًا أمر رائع".

وأضاف: "من المذهل أن ترى لاعبًا يسجل هدفًا ويرغب في مشاركة فرحته مع زملائه والجماهير، كل ذلك ينبع من المودة والتفاهم بين اللاعبين، وعندما تُعطي هذه الصداقة تجدها في المقابل. يقولون: إذا أردت أن تجد صديقًا، فكن صديقًا".

وتابع سباليتي: "ما كان علينا تجنبه تمامًا، بالنظر إلى نتائج الفرق الأخرى، هو التراخي في بذل الجهد، لأننا كنا نرى أنفسنا قادرين على الحفاظ على هذا المركز بغض النظر عن أدائنا. كان هذا هو الخطر، لذا كان علينا التحلي بالروح المعنوية العالية منذ البداية والحفاظ عليها".

ويحتل يوفنتوس المركز الرابع في ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 63 نقطة، بفارق ثلاث نقاط خلف نابولي وميلان، صاحبي المركزين الثاني والثالث، وبفارق خمس نقاط عن كومو، صاحب المركز الخامس.