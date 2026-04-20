غوارديولا: طريق الدوري لا يزال طويلاً

كان بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، يقطع المنطقة الفنية جيئة وذهابًا خلال الفوز 2-1 على أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ويتفاعل مع كل لقطة وكأنه يضرب الكرة برأسه ويسددها بقدمه، لكنه في نهاية المباراة أوجز الأمسية بكلمة واحدة: الأمل.

وسجل المهاجم إرلينج هالاند هدف الفوز في الشوط الثاني، ليتقلص الفارق الذي يفصل سيتي خلف أرسنال المتصدر إلى ثلاث نقاط، مع تبقي مباراة مؤجلة لفريق غوارديولا. ورد المدرب الإسباني بسخرية عندما سُئل عما إذا كان قد استمتع بالمباراة، وقال: "لا أعتقد أن (استمتعت) هي الكلمة المناسبة. لا بأس. الأمل، تلك المباراة منحتنا الأمل. هذا كل شيء".

وأضاف: "طلبت من اللاعبين بعد المباراة الاستمتاع باللحظة دون فقدان التركيز. اقتربنا، لكن في الواقع، من يتصدر الدوري؟ نحن لسنا في الصدارة. وفي فارق الأهداف (إذا تساوى الفريقان في النقاط)، من الأفضل؟ هم الأفضل. لكن بالطبع، لدينا أمل في تمديد فرصة القتال والاستمرار".

واعتاد غوارديولا على كسر قلوب مشجعي أرسنال، إذ يتربص مانشستر سيتي بمنافسه طوال فصل الربيع قبل أن يطارده بلا هوادة في أواخر الموسم، لتتحول الثقة إلى خوف. واعتبر أن المباراة الصعبة جديرة بسباق اللقب، وأشاد بصلابة أرسنال وتفوقه البدني.

وقال: "يقول الناس إنهم يفتقرون إلى الزخم، لكن عندما تشاهدهم يلعبون ويتنافسون في المواجهات الفردية والكرات الطويلة والمرتدة والثابتة، ترى أنهم فريق استثنائي، وإلا لما تمكنوا من البقاء في صدارة الدوري طوال الموسم".

وفي قلب العاصفة كان هالاند، الذي عاد للتسجيل في الدوري للمرة الأولى منذ شهرين، ودخل في صراع شرس مع وليام ساليبا وجابرييل، مدافعي أرسنال. وأدى التحام مع جابرييل إلى تمزق قميص هالاند بشدة، فألقاه إلى الجماهير.

وقال غوارديولا مبتسمًا: "لا أود أن أكون في مكان إرلينج هالاند وأخوض معركة مع وليام ساليبا وجابرييل. بصراحة، أفضل قراءة كتاب". وتقبل هالاند هذه الأجواء.

وقال اللاعب النرويجي البالغ عمره 25 عامًا: "أعتقد أن الأمر دائمًا هكذا، الكثير من الصراعات. الأمر متروك للآخرين ليقرروا ما إذا كنت قد فزت في تلك المعركة أم لا. سجلت الهدف، لذا فزت في تلك اللحظة. كان ذلك حاسمًا، وفزنا".

وقال غوارديولا إن صيام المهاجم التهديفي في منتصف الموسم يعكس أثر جدول المباريات المزدحم، مضيفًا: "لاعب بهذا الحجم، يلعب كل ثلاثة أيام خلال نوفمبر وديسمبر ويناير وفبراير، ليس من السهل على جسده تحمل ذلك".

واختتم غوارديولا الليلة بتحية القائد برناردو سيلفا، الذي سيغادر الفريق في نهاية الموسم بعد تسع سنوات قضاها في مانشستر سيتي.

وقال: "إذا تحدثت كثيرًا فسأبكي يومًا ما، لذا أقول فقط شكرًا من صميم قلبي. إنه أسطورة بمعنى الكلمة، ولاعب مميز للغاية".

وسيصبح مانشستر سيتي متساويًا في النقاط مع أرسنال، ويتفوق عليه في الصدارة، حال فوزه على بيرنلي، صاحب المركز الـ19، يوم الأربعاء.