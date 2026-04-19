العربي يخطف وصافة «الهواة» من حتا.. وصراع النقاط يشتعل بين ثلاثة فرق

نجح فريق العربي في تحقيق انتصار مهم على حساب حتا بنتيجة 2-1، في مواجهة قوية ضمن منافسات الجولة 24 من دوري الدرجة الأولى «الهواة»، ليتمكن من انتزاع المركز الثاني «الوصافة» رافعاً رصيده إلى 44 نقطة، في خطوة عززت من حظوظه في المنافسة على مراكز الصدارة مع اقتراب نهاية المسابقة.



جاء فوز العربي بفضل تألق لاعبه شيخ عيمار الذي سجل هدفي فريقه، ليقود فريقه لاقتناص ثلاث نقاط غالية، فيما أحرز هدف حتا اللاعب أيمن رشوق. وبهذه النتيجة، تراجع حتا إلى المركز الرابع بعدما تجمّد رصيده عند 43 نقطة، ليهدر فرصة مهمة لتضييق الخناق على المتصدر يونايتد الذي يمتلك 47 نقطة، مما يزيد من تعقيد حسابات المنافسة في الجولات المقبلة.



في مباراة أخرى، واصل دبا الحصن عروضه القوية وحقق فوزاً كبيراً خارج ملعبه على مصفوت برباعية نظيفة، في واحدة من أبرز نتائج الجولة. وسجل أهداف اللقاء كل من جواو فيتور، وميشال زناته، وبير كوندي، وعصام سحتيت، ليرفع الفريق رصيده إلى 43 نقطة ويصعد إلى المركز الثالث، مؤكداً دخوله بقوة في دائرة المنافسة. في المقابل، بقي مصفوت عند 18 نقطة، ليستمر خطر الهبوط في تهديده مع اقتراب نهاية الموسم.



على صعيد آخر، حسم العروبة مواجهة الديربي أمام جاره الفجيرة بفوز صعب بهدف دون مقابل، سجله اللاعب تيكو تراوري. وشهدت المباراة منعطفاً مبكراً بعد طرد لاعب الفجيرة وليد فلاح في الشوط الأول، ليكمل الفريق معظم فترات اللقاء بعشرة لاعبين، وهو ما استغله العروبة لتحقيق الفوز ورفع رصيده إلى 43 نقطة في المركز الخامس، متساوياً مع حتا في النقاط ومتأخراً بفارق الأهداف فقط.



وفي لقاء آخر، فرض التعادل الإيجابي 1-1 نفسه على مواجهة غلف يونايتد والإمارات، حيث سجل لغلف اللاعب كريستيانو، قبل أن يدرك تيكسيرا التعادل لفريق الإمارات. وبهذه النتيجة، حصل كل فريق على نقطة واحدة لم تخدم طموحاتهما كثيراً، ليرتفع رصيد الإمارات إلى 32 نقطة، وغلف يونايتد إلى 24 نقطة.