صلاح يعادل رقم جيرارد كأفضل هداف لقمة مرسيسايد في الدوري الإنجليزي



تساوى محمد صلاح هداف ‌ليفربول، ​مع قائد فريقه السابق ستيفن جيرارد، وأصبح أفضل هداف لقمة مرسيسايد ضد إيفرتون في حقبة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة ⁠القدم. ومنح صلاح، الذي يخوض آخر مواسمه مع ليفربول، بعدما أعلن رحيله في فبراير، بعد تسع سنوات حافلة بالألقاب، التقدم لفريقه في الشوط الأول، الذي انتهى 1-صفر للفريق الزائر على ملعب هيل ديكنسون، اليوم الأحد. وسجل مهاجم مصر هدفه التاسع في 15 مباراة ​ضد إيفرتون ‌في الدوري، ​بينما احتاج جيرارد، القائد ⁠التاريخي لليفربول، ضعف هذا العدد من المباريات.



وهز صلاح «33 عاماً»، شباك ​إيفرتون ⁠في ⁠سبعة من تسعة مواسم، إذ لم يتمكن من هز الشباك ⁠في 2018-2019، وجلس على مقاعد البدلاء في مباراتي 2019-2020، وكان أول أهدافه في مرمى المنافس التقليدي لفريقه، في التعادل ‌1-1 في موسم 2017-2018، وهو الهدف الذي ​نال عنه جائزة بوشكاش، المقدمة من الاتحاد الدولي للعبة «الفيفا» لأفضل هدف في العام.