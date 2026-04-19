صلاح يعادل رقم جيرارد كأفضل هداف لقمة مرسيسايد في الدوري الإنجليزي

تساوى محمد صلاح هداف ليفربول، مع قائد فريقه السابق ستيفن جيرارد، وأصبح أفضل هداف لقمة مرسيسايد ضد إيفرتون في حقبة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. ومنح صلاح، الذي يخوض آخر مواسمه مع ليفربول، بعدما أعلن رحيله في فبراير، بعد تسع سنوات حافلة بالألقاب، التقدم لفريقه في الشوط الأول، الذي انتهى 1-صفر للفريق الزائر على ملعب هيل ديكنسون، اليوم الأحد. وسجل مهاجم مصر هدفه التاسع في 15 مباراة ضد إيفرتون في الدوري، بينما احتاج جيرارد، القائد التاريخي لليفربول، ضعف هذا العدد من المباريات.
وهز صلاح «33 عاماً»، شباك إيفرتون في سبعة من تسعة مواسم، إذ لم يتمكن من هز الشباك في 2018-2019، وجلس على مقاعد البدلاء في مباراتي 2019-2020، وكان أول أهدافه في مرمى المنافس التقليدي لفريقه، في التعادل 1-1 في موسم 2017-2018، وهو الهدف الذي نال عنه جائزة بوشكاش، المقدمة من الاتحاد الدولي للعبة «الفيفا» لأفضل هدف في العام.