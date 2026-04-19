بمعدل 3 مدربين في الموسم.. 17 مدرباً للوحدة في 6 سنوات

أصبح الوحدة أحد أكثر أندية دوري المحترفين تغييراً للمدربين خلال السنوات الأخيرة، وذلك بعد الاستعانة بالمدير الفني الرابع هذا الموسم عقب إقالة السلوفيني داركو ميلانيتش.

وعين الوحدة المدرب الوطني حسن العبدولي، مديراً فنياً للفريق الأول لكرة القدم، خلفاً لميلانيتش، في أعقاب الخروج من دوري أبطال آسيا للنخبة، بالهزيمة أمام الاتحاد السعودي 0-1 في دور الستة عشر.



وعانى الوحدة من عدم الاستقرار الفني على مدار المواسم الأخيرة، حيث أجمع المحللون والنقاد على أن كثرة تغيير المدربين تعد السبب الرئيس في تراجع الفريق وابتعاده عن المنافسة على البطولات وأبرزها دوري المحترفين الغائب عن «العنابي» منذ عام 2010.



ووفقاً للإحصائيات، فإن إدارة الوحدة قامت بإحداث تغييرات في منصب المدير الفني للفريق الأول بمعدل كبير في السنوات القليلة الماضية، ما ضرب استقرار الفريق بشدة.

وبعد إقالة ميلانيتش والتعاقد مع العبدولي، وصل عدد المدربين الذين تولوا مهمة تدريب الوحدة في المواسم الستة الأخيرة إلى 17 مدرباً، بمعدل 3 مدربين تقريباً في الموسم الواحد، بينما بلغ العدد 22 مدرباً في آخر 9 مواسم.



وقاد بعض المدربين الفريق مرتين خلال تلك الفترة على غرار ميلانيتش والإسباني مانويل خيمينيز والهولندي آرنو بويتنويغ، ومواطنه هينك تين كات، وغريغوري الذي قاد الفريق مؤقتاً مرتين.

ولم يعرف الوحدة الاستقرار الفني في العقد الأخير سوى مع المكسيكي خافيير أغيري، كأكثر المدربين الذين قادوا الفريق في دوري المحترفين من موسم 2008-2009 لمدة اقتربت من العامين وتحديداً لمدة 730 يوماً، وخلفه الروماني ريجيكامب ثم المدرب الوطني الحاي جمعة «مؤقتاً»، والهولنديين تين كات وموريس شتاين، ومانويل خيمينيز.



ومنذ مطلع موسم 2020-2021 ازداد معدل تغيير الأجهزة الفنية للوحدة، حيث تعاقدت الإدارة مع الهولندي مارك فوتا، الذي كان يتولى حينها الإدارة الفنية لأكاديمية كرة القدم، وقاد الفريق خلال فترة الإعداد لمدة 53 يوماً، قبل أن تتم إقالته قبل بداية الموسم.



واستعان النادي بعد فوتا، بالصربي فوك رازوفيتش من سبتمبر 2020 وحتى مارس 2021، وخلفه الفرنسي غريغوري بصفة مؤقتة في مباراتين فقط، قبل أن يعيد الوحدة تين كات لولاية ثانية امتدت من مارس 2021 وحتى أكتوبر من نفس العام، قضى خلالها مع الفريق 226 يوماً، ثمن العودة مجدداً لغريغوري الذي قاد الوحدة حتى نهاية موسم 2021-2022.



وتعاقب على الوحدة في المواسم التالية، البرتغالي كارلوس كارفهال، وأقيل بعد 4 جولات من الدوري، وخلفه خيمينيز في ولايته الثانية التي امتدت 160 يوماً، قبل إقالته وإسناد المهمة إلى الهولندي آرنو بويتنويغ مدير الأكاديمية في مهمة امتدت 96 يوماً.



ومطلع موسم 2023-2024 درب الوحدة الجنوب إفريقي، بيتسو موسيماني من يوليو إلى نوفمبر 2023 ولمدة 131 يوماً، ثم بويتنويغ مجدداً من نوفمبر 2023 إلى يناير 2024 لمدة 55 يوماً، وخلفه الصربي غوران توفيغدزيتش حتى يونيو 2024 لمدة 178 يوماً.



في الموسم الماضي 2024-2025 بدأ النادي الموسم مع النرويجي روني دايلا الذي أقيل في ديسمبر 2024 بعدما قاد الفريق لمدة 166 يوماً، ثم التعاقد مع السلوفيني داركو ميلانيتش حتى نهاية الموسم ولمدة 192 يوماً.



وشهد الموسم الحالي بقدوم العبدولي 4 مدربين بعد أن بدأ الموسم البرتغالي خوسيه مورايس، الذي رحل في ديسمبر الماضي بعد أن قاد الفريق لمدة 164 يوماً، وخلفه مساعده ديماس تيكسيرا بصفة مؤقتة حتى فبراير الماضي ولمدة 51 يوماً، ثم التعاقد مع ميلانيتش في ولاية ثانية واستمر 74 يوماً.