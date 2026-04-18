أعاد للأذهان ذكريات مبابي بحالة مرضية غريبة.. نجم ريال مدريد يفقد 6 كيلو غرامات من وزنه خلال أيام



يعاني راؤول أسينسيو، نجم ريال مدريد من حالة مرضية غريبة، أجبرته على الدخول بشكل عاجل إلى المستشفي.



وكشفت تقارير إعلامية أن اللاعب نقل بشكل عاجل إلى المستشفى بعد شعوره بألم في المعدة، مع تلاحظ نقص حاد في وزنه، بعد أن خسر 6 كيلوغرامات خلال أيام قليلة.



وأضاف المصدر نفسه: «لم يعلن ريال مدريد عن الحالة بشكل رسمي حتى الآن، ولكن اللاعب حالياً في المستشفى تحت المراقبة، ولإجراء فحوصات لمعرفة ماذا يحدث».



والحالة الصحية الحالية هي الرابعة التي يعاني منها اللاعب هذا الموسم، حيث أصيب بالتهاب في المعدة خلال نوفمبر الماضي، كما عاني من ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة في ديسمبر الماضي، وأصيب بالإنفلونزا في فبراير الماضي.



وأعادت الحالة إلى الأذهان ما حدث مع النجم كليان مبابي، الذي كان يعاني من مشاكل في المعدة أدخل على أثرها المستشفى، ليغيب عن أول ثلاث مباريات لريال مدريد في نسخة من بطولة العالم للأندية، التي استضافتها الولايات المتحدة الأمريكية.