تطورات إيجابية في وضع برشلونة المالي



تلقى نادي برشلونة مؤشرات إيجابية فيما يخص وضعه المالي في الفترة المقبلة، ما يتيح له إبرام تعاقدات على مستوى عالٍ من أجل تعزيز صفوف النادي الكتالوني.



وكشف خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني، عن تطورات إيجابية في الوضع المالي لبرشلونة، مشيراً إلى أن النادي يسير بخطوات واضحة، وأنه على الطريق الصحيح نحو العودة إلى قاعدة 1:1 الخاصة بقوانين اللعب المالي النظيف.



وأشارت تقارير إلى أن تيباس أوضح في تصريحات على هامش بطولة كوندي دي جودو أن الإدارة الكتالونية حققت تقدماً ملحوظاً في تنظيم حساباتها، مؤكداً أن العمل الجاري يعكس تحسناً كبيراً مقارنة بالفترات السابقة.



وأضاف تيباس أن أمام برشلونة مهلة حتى 30 يونيو، لتحقيق الهدف المطلوب، مع وجود مؤشرات إيجابية تعزز فرصه في ذلك، بعد أن قام النادي بتقدم مهم في تنظيم حساباته.



وتعد قاعدة 1:1 عاملاً مهماً للغاية في تحديد قدرة النادي على التعاقد، إذ تتيح له الإنفاق بما يتناسب مع إيراداته الفعلية، ما يجعل استعادتها أمراً ضرورياً قبل انطلاق سوق الانتقالات الصيفية.



ويواصل برشلونة متابعة ملفه المالي عن كثب خلال الأسابيع المقبلة، في إطار مساعيه لحسم النقاط العالقة، وضمان مرونة أكبر في تعزيز صفوفه استعداداً للموسم المقبل.