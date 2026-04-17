مهاجم نيوكاسل ومنتخب ألمانيا ضحية «مقلب صغير»



تعرض ولتيماد، لاعب نيوكاسل الإنجليزي، لموقف محرج بعد أن وجد نفسه ضحية «مقلب صغير».



الألماني الدولي الذي ينتظر أن يرافق منتخب «المانشفت» إلى مونديال 2026 في أمريكا والمكسيك وكندا وجد نفسه أمام اختبار صعب للغاية.



فخلال برنامج «خبير في كل شيء» وجد الألماني الدولي نفسه محاصراً بحصار أسوأ من الذي يقوم به مدافعو الدوري الإنجليزي، حيث كان يعتقد أولاً أنه سيحضر من أجل إجادة غناء النشيد الوطني الألماني تحضيراً للمونديال، ليتفاجأ بمذيع البرنامج يطلب منه تأدية أغنية شهيرة صعبة المقاطع.



وفشل النجم الألماني تماماً في أداء الأغنية ليضج الاستوديو بالضحك ويصرخ ولتيماد: «إنها أغنية صعبة ولا علاقة لها بالنشيد الوطني».