الاعتزال الدولي يغيب أساطير عن كأس العالم 2026



مع اقتراب موعد انطلاق كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، هناك أسماء وأساطير صنعت المجد مع منتخبات بلادها خلال العقدين الأخيرين، لكنها لن تسطع في المونديال المقبل، بعد أن قرروا خلال السنوات القليلة الماضية إنهاء مسيرتهم الدولية، واعتزال اللعب الدولي.



ويعد السن، ومنح الفرصة للعناصر الشابة لصعوبة الحصول على مكان في التشكيلة الأساسية، أبرز عوامل اتخاذ هؤلاء الأساطير قرار الاعتزال الدولي على الرغم من استمرارهم في الملاعب.

ونستعرض في السطور التالية، أبرز الأساطير الذين يغيبون عن كأس العالم 2026 التي تشهد مشاركة 48 منتخباً لأول مرة نتيجة الاعتزال الدولي.



أوليفيه جيرو



في مقدمة النجوم، يأتي أوليفييه جيرو الهداف التاريخي لمنتخب فرنسا، والذي كان قد اعتزل اللعب الدولي رسمياً في يوليو 2024، بعد بطولة أمم أوروبا 2024، حينما كان يبلغ من العمر 37 عاماً، وأنهى جيرو مسيرته الدولية كأفضل هداف في تاريخ «الديوك» بريد 57 هدفاً خلال 137 مباراة، متوجاً بلقب مونديال 2018، ووصل مع منتخب بلاده إلى نهائي مونديال 2022 في قطر.



مانويل نوير



يعد حارس منتخب ألمانيا، مانويل نوير، أبرز النجوم الغائبين عن كأس العالم، وذلك على الرغم من مواصلة تألقه مع بايرن ميونخ، وقيادته إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.



وكان الحارس المخضرم (38 عاماً) قد اعتزل اللعب الدولي في أغسطس 2024، منهياً مسيرة حافلة مع المنتخب الألماني امتدت لـ 15 عاماً، وخاض خلالها 124 مباراة دولية.



ومع استمرار تألقه تجددت دعوات عودته للمنتخب واحتمالات ظهوره مع ألمانيا في المونديال المقبل، لكنه استبعد تماماً أي عودة عن قرار اعتزاله الدولي.



توماس مولر



على غرار نوير، يأتي النجم الألماني توماس مولر ضمن القائمة بعدما اعتزل اللعب الدولي في 2024، بعد مسيرة امتدت 14 عاماً، حقق خلالها لقب كأس العالم 2014 مع «المانشافت»، إذ يعد اللاعب الذي يلعب حالياً في الدوري الأمريكي أحد أبرز أساطير الكرة الألمانية عبر تاريخها، وخاض 131 مباراة دولية، سجل خلالها 45 هدفاً.



لويس سواريز



يعد لويس سواريز لاعب انتر ميامي الأمريكي، أحد أبرز النجوم في تاريخ الأوروغواي، وصنع تاريخاً كبيراً كلاعب، بعدما شارك في 4 نسخ من المونديال، وساهم في تتويج بلاده بلقب كوبا أميركا 2011، إلى جانب مسيرة حافلة مع أندية ليفربول وبرشلونة وأتليتكو مدريد.



واعتزل سواريز في عام 2024، لكن مؤخراً أبدى اللاعب انفتاحاً على العودة إلى منتخب بلاده وإمكانية المشاركة في مونديال 2026 إذا تم استدعاؤه رغم انتهاء المسيرة الدولية منذ عامين.



انخيل دي ماريا



سيغيب عن منتخب الأرجنتين في كأس العالم القادمة أحد أبرز اللاعبين في الكرة الأرجنتينية في العقدين الأخيرين، وهو أنخيل دي ماريا الذي كان اعتزل دولياً عقب التتويج بلقب كوبا أميركا 2024، منهياً مسيرة حافلة شهدت فوزه أيضاً بكأس العالم 2022، حيث عرف بأنه رجل النهائيات بفضل أهدافه الحاسمة، تاركاً إرثاً كبيراً مع «التانغو».



كايل ووكر



لن يظهر قائد منتخب إنجلترا السابق، كايل ووكر، مع «الأسود الثلاثة» في المونديال المقبل، بعد إعلانه الاعتزال الدولي في مارس الماضي وقبل أشهر قليلة من البطولة، بعد مسيرة 14 عاماً خاض خلالها 96 مباراة دولية، وشارك في 5 بطولات كبرى، وكان عنصراً أساسياً في بلوغ نهائي كأس أمم أوروبا مرتين.



أنطوان غريزمان



ودع غريزمان الملاعب الدولية في عام 2024، بعد أن لعب دوراً محورياً في تتويج فرنسا بلقب كأس العالم 2018 في روسيا ودوري أمم أوروبا 2021.



ولا يزال جريزمان أحد عناصر أتليتكو مدريد المؤثرين، وسينتقل اعتباراً من الموسم المقبل إلى الدوري الأمريكي وتحديداً إلى نادي أورلاندو سيتي في تجربة جديدة للنجم الفرنسي.



شيردان شاكيري



بعد سنوات من التألق كأحد أبرز اللاعبين في تاريخ المنتخب السويسري، يغيب شيردان شاكيري لاعب بازل الحالي عن المونديال المقبل بعد اعتزاله الدولي، عقب مسيرة 14 عاماً خاض خلالها 125 مباراة دولية، واعتزل دولياً حاملاً الرقم القياسي في عدد المشاركات في البطولات الكبرى بـ 7 بطولات متتالية من كأس العالم 2010 إلى يورو 2024.