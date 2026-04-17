أنشيلوتي: الكرة الإيطالية فقدت سرعتها وهويتها

يرى كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لمنتخب البرازيل، أن كرة القدم الإيطالية فقدت «سرعتها»، مشيرًا في الوقت نفسه إلى ضرورة أن يستعيد المنتخب الأزوري زمام المبادرة الدفاعية، لأن اللعبة «لا تقتصر على تسجيل أهداف أكثر من الخصم».

وفي مقابلة مع صحيفة «إل جورنالي»، تناول أنشيلوتي أزمة كرة القدم الإيطالية، خاصة بعد فشل منتخب إيطاليا في التأهل لكأس العالم للمرة الثالثة على التوالي، إلى جانب إخفاق الأندية الإيطالية في بلوغ قبل نهائي المسابقات القارية هذا الموسم.

وبدأ أنشيلوتي حديثه بتحليل الفجوة بين مباريات الدوري الإيطالي ودوري أبطال أوروبا، قائلًا: «الفرق الجوهري يكمن في السرعة، ليس فقط الجهد البدني، بل السرعة الذهنية، والمشاركة المستمرة، والحماس».

وأضاف المدرب المخضرم: «إنها ليست مجرد كلمة جوفاء، ولا يمكن تطبيقها فقط في مراحل معينة من المباراة. لقد فقدت كرة القدم الإيطالية هذا الجانب تحديدًا، كما فقدت صلابتها أيضًا».

وتابع: «نحن نفتقر بالفعل إلى المواهب في مراكز أخرى من الملعب، لكن التركيز المفرط على التكتيكات تسبب في تشويه خصائصنا، تلك التي لطالما بنينا عليها تاريخنا».

وكان إنتر ميلان بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو آخر نادٍ من الدوري الإيطالي يتوج بلقب دوري أبطال أوروبا في موسم 2009/2010، فيما لم يتأهل لدور الـ16 بالبطولة هذا الموسم سوى أتالانتا، بعد خروج إنتر ويوفنتوس من الملحق المؤهل، ونابولي من مرحلة الدوري.

وأوضح أنشيلوتي: «لم يعد اللاعبون الأجانب الكبار يأتون إلى إيطاليا، ففي الخارج، ومع وجود حقوق بث تلفزيوني ضخمة ومستثمرين أقوياء، تتشكل سوق أكثر جاذبية».

وأضاف: «لم يعد في الدوري الإيطالي لاعبون عالميون بارزون مثل فالكاو، ودييغو مارادونا، وميشيل بلاتيني، وكرول، ورومينيجه، ورونالدو، ورونالدينيو وغيرهم من نجوم الماضي. من أين يستقي اللاعبون الإيطاليون الشباب إلهامهم؟».

ويُعد كومو أحد أكثر الأندية الصاعدة إمتاعًا في الدوري الإيطالي، غير أن أنشيلوتي يرى أنه لا يقدم إضافة تُذكر لكرة القدم الإيطالية، حيث قال: «لا أرى الكثير من اللاعبين الإيطاليين هناك».

وشدد المدرب الإيطالي: «بالحديث عن هشاشة الدفاع، يلعب أتالانتا بأسلوب هجومي فردي، ولذلك يجازفون بشكل كبير. شاهدوا مباراتهم ضد بايرن ميونخ مجددًا».

واختتم أنشيلوتي تصريحاته قائلًا: «إما أن نستعيد مدافعينا، أو بالأحرى العقلية الدفاعية التي حققت لنا النجاح على مستوى الأندية والمنتخب، وإلا سنستمر في المعاناة. كرة القدم لا تقتصر على تسجيل أهداف أكثر من الخصم، بل أيضًا على استقبال أهداف أقل. هذا ليس كلامًا عابرًا».