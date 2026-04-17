«فيفا» يدعم مدربة يونيون برلين قبل ظهورها التاريخي

تلقت ماري لويز إيتا رسالة دعم من الاتحاد الدولي لكرة القدم قبل ظهورها التاريخي الأول كمديرة فنية لفريق يونيون برلين الألماني للرجال.

وكتبت جيل إليس، رئيسة قسم كرة القدم في «فيفا»، في رسالة شخصية إلى إيتا: «تعيين مدربة رئيسية في منصب رفيع مع أحد فرق الرجال يسهم في تطوير كرة القدم ككل، ويبعث برسالة قوية للعديد من الفتيات والسيدات حول العالم مفادها أنه بإمكانهن أيضًا أن يحلمن بالعمل كمدربات على أعلى المستويات، سواء في كرة القدم للسيدات أو الرجال».

وأصبحت إيتا أول امرأة يتم تعيينها مدربة لفريق رجال في إحدى الدوريات الأوروبية الكبرى، وستقود فريقها في مباراتها الأولى غدًا السبت أمام فولفسبورج.

وجاء في الرسالة: «تولي منصب المدربة الرئيسية في أحد أفضل خمسة دوريات للرجال في أوروبا ليس إنجازًا مهمًا لكِ شخصيًا فحسب، بل هو أيضًا دليل على مثابرتك وجهودك الدؤوبة، وعلى إسهاماتك أنتِ ويونيون برلين في تطوير اللعبة».