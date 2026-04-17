تصعيد جديد في أزمة نيغريرا بين ريال مدريد وبرشلونة

بعد مرور ثلاث سنوات على ظهور قضية نيغريرا، لا يزال عملاقا كرة القدم الإسبانية برشلونة وريال مدريد على خلاف حاد بشأنها.

ونُسبت لبرشلونة اتهامات بارتكاب عدة جرائم تتعلق بمدفوعات قدمها لنائب رئيس اللجنة الفنية للحكام السابق، إنريكيز نيغريرا، ولا تزال القضية قيد النظر أمام القضاء حتى الآن.

ووجّه ريال مدريد تهمة الفساد الرياضي للنادي الكتالوني، ففي رسالة نشرها خافيير إسترادا فرنانديز (عبر صحيفة «آس» الإسبانية)، اتهم النادي الملكي غريمه اللدود بتلك التهمة تحديدًا.

وجاء في الرسالة: «بالنظر إلى اللهجة العامة في تصريحات الحكام والحكام السابقين، كان هناك شعور بأن نظام مراقبة وتقييم أداء الحكام، الذي كان للسيد إنريكيز نيغريرا دور خاص فيه، كان تعسفيًا ومنحرفًا، وأن ترقية الحكام ومسيرتهم المهنية كانت رهناً بإرادة المسؤولين في لجنة التحكيم الرياضي».

وأضاف ريال مدريد في الرسالة، التي أوردها موقع «فوتبول إسبانيا» الإلكتروني: «بالتأكيد، فإن الأدلة الدامغة التي كانت موجودة بالفعل عند صدور الأمر بتاريخ 14 مارس/آذار 2024، بالإضافة إلى أدلة أخرى أُضيفت مع تقدم التحقيق، تبرر بشكل كافٍ استمرار الإجراءات الحالية وفقًا لإجراءات التحقيق المختصرة، وتتيح لنا بلا شك إثبات استمرار سلوك الفساد الرياضي ذي الجذور الإجرامية، والذي يتحمل مسؤوليته جميع من خضعوا للتحقيق».

وعلى مدار السنوات الثلاث الماضية، دأب برشلونة على نفي ارتكابه أي انتهاكات تتعلق بمدفوعاته لنيغريرا، وأوضح النادي أنه دفع مقابل تقارير استطلاعية عن الحكام، التي استلمها كارليس نافال، مندوب النادي للمباريات.

أما القضية نفسها، فقد استمرت عامين، ولا يبدو التوصل إلى حل أمرًا وشيكًا في هذه المرحلة، حيث لا يزال الغموض يكتنفها، لكن ريال مدريد سيظل محورها، نظرًا لنيته الظهور كطرف متضرر في القضية المرفوعة ضد برشلونة.