رئيس نابولي: رحيل أوسيمين كان خطأً فادحًا

أعرب أوريليو دي لورينتيس، رئيس نادي نابولي الإيطالي، عن أسفه لانتقال اللاعب النيجيري الدولي فيكتور أوسيمين إلى جالطة سراي التركي.

وذكر موقع «أفريكا سوكر» أن المهاجم النيجيري انضم بشكل نهائي إلى جالطة سراي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بعد فترة إعارة مميزة.

ومنذ انضمامه إلى النادي التركي بعقد دائم، نجح أوسيمين في تثبيت مكانته كلاعب أساسي في الفريق، بينما لا يزال نابولي يعاني في الموسم الحالي.

ونقل الموقع عن دي لورينتيس قوله إن نابولي تلقى عرضًا مغريًا بقيمة 200 مليون يورو من باريس سان جيرمان وأندية أخرى، لضم أوسيمين والنجم الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا معًا.

وأضاف أن المدرب أنطونيو كونتي لعب دورًا حاسمًا في رحيل المهاجم النيجيري.

وتابع: «عندما بدأنا العمل مع كونتي، تلقينا عرضًا بقيمة 200 مليون يورو من باريس سان جيرمان وأندية أخرى لبيع أوسيمين وكفارا معًا، وقال كونتي إنه يمكن بيع أوسيمين، لكنه طالب بعدم رحيل كفارا».

وأوضح رئيس نابولي أن القرار كان خطأً فادحًا، حسب وصفه، معترفًا بأنه أدرك ذلك بعد فوات الأوان.

وأضاف: «لأنني واجهت بعد ذلك مشكلة كبيرة مع والد كفارا ووكيله»، وذلك في تلميح إلى التوترات التي نشأت رغم قرار النادي الإبقاء على المهاجم الجورجي، قبل انتقاله لاحقًا إلى باريس سان جيرمان.