الترجي في مهمة صعبة أمام صن داونز لحجز بطاقة نهائي أفريقيا

يتطلع الترجي التونسي لتعويض خيبة الأمل التي لحقت به في مباراته الأولى أمام ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، حينما يعود لملاقاة الفريق الملقب بـ«البرازيليين»، غدًا السبت، في إياب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، بمدينة بريتوريا.

وتلقى الترجي خسارة مباغتة صفر/1 أمام صن داونز في لقاء الذهاب، الذي أقيم بين الفريقين يوم الأحد الماضي على ملعب «حمادي العقربي» في العاصمة التونسية، ليصبح مطالبًا بتحقيق الانتصار في معقل منافسه.

وبات يتعين على الترجي الفوز 2/0 غدًا، أو بفارق هدف وحيد شريطة تسجيله هدفين على الأقل، من أجل الصعود لنهائي البطولة، التي سبق أن توج بها أعوام 1994 و2011 و2018 و2019، حيث سيتفوق حينها بفارق الأهداف المسجلة خارج الأرض، التي يتم الاحتكام إليها حال تعادل أي فريقين في مجموع مباراتي الذهاب والعودة وفقًا للائحة المسابقة.

أما صن داونز، فيكفيه التعادل فقط من أجل المضي قدمًا في البطولة، الأهم والأقوى على مستوى الأندية في القارة السمراء، التي أحرز لقبها مرة وحيدة عام 2016، ومن ثم التأهل للدور النهائي للمرة الرابعة في تاريخه والثانية على التوالي.

وفي حال انتهاء اللقاء بفوز الترجي 1/0، سوف يحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح لتحديد هوية المتأهل.

وتشير البيانات التاريخية إلى مباراة ندية أخرى بين اثنين من أكثر الفرق ثباتًا في المستوى على مستوى القارة، حيث اتسمت المواجهات الأخيرة بين الترجي وصن داونز بنتائج متقاربة، مما يبرز الانضباط التكتيكي والصلابة الدفاعية التي قد تحدد هوية المتأهل للنهائي.

ويستمد صن داونز دافعه من سجله القوي على أرضه في مباريات خروج المغلوب، بينما يخوض الترجي اللقاء ساعيًا للعودة في النتيجة والصعود للدور النهائي للمرة العاشرة في تاريخه، والثانية خلال النسخ الثلاث الأخيرة، حيث لا يتفوق عليه في تاريخ البطولة سوى الأهلي المصري، الذي بلغ النهائي في 17 مناسبة.

وربما يكون أداء العملاق التونسي، الذي اجتاز عقبة الأهلي بدور الثمانية، في استغلال الفرص الكبيرة هذا الموسم حاسمًا، خاصة أمام منافسه الذي أظهر فعالية كبيرة في اللحظات الحاسمة.

ومع وجود مقعد في النهائي على المحك، تشير الأرقام قبل مباراة الغد إلى مواجهة من المرجح أن تُحسم بفارق ضئيل مرة أخرى، حيث يتطلع كلا الفريقين لتحويل المؤشرات المستندة إلى البيانات إلى لحظات حاسمة على أرض الملعب.

وحقق صن داونز انتصارين مقابل تعادل وحيد خلال آخر ثلاث مباريات جمعته بالترجي في دوري أبطال أفريقيا، وهو أكثر مما حققه في مبارياته الثماني الأولى ضد الفريق التونسي، والتي شهدت تحقيقه فوزًا وحيدًا مقابل 3 تعادلات و4 هزائم.

وانتهت جميع مباريات صن داونز والترجي الست الأخيرة بدوري الأبطال إما بالتعادل السلبي (مرتين) أو بالفوز 1/0 (أربع مرات)، حسبما أفاد الموقع الإلكتروني الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، وهو ما يعكس التكافؤ بين الفريقين في الفترة الأخيرة.

وكانت المرة الأخيرة التي اجتاز فيها الترجي أحد منافسيه بمرحلة خروج المغلوب بعد خسارته في لقاء الذهاب في موسم 2020/2021، حينما تمكن من تعويض خسارته ذهابًا 0/2 أمام شباب بلوزداد الجزائري، حيث فاز 2/0 في لقاء الإياب بتونس، قبل أن يحسم المواجهة بركلات الترجيح.

وما يزيد من صعوبة المواجهة لدى لاعبي الترجي هو الحالة الجيدة التي يعيشها صن داونز حاليًا، بعدما حقق 3 انتصارات في مبارياته الأربع الأخيرة بدوري الأبطال مقابل خسارة وحيدة، وهو نفس عدد الانتصارات التي حققها في مبارياته الـ14 السابقة في البطولة، التي شهدت تحقيقه الفوز في 3 مباريات مقابل 8 تعادلات و3 هزائم.

كما سيكون الترجي مطالبًا بالفوز على الفريق الجنوب أفريقي، الذي لم يخسر سوى لقاء وحيد على ملعبه من أصل 18 مباراة لعبها داخل قواعده في الأدوار الإقصائية لدوري الأبطال، مقابل 8 انتصارات و9 تعادلات.

وكانت هذه الخسارة التي تلقاها صن داونز على ملعبه خلال تلك السلسلة أمام الترجي، الذي فاز 1/0 في إياب قبل نهائي البطولة موسم 2023/2024، والتي منحت «شيخ الأندية التونسية» بطاقة التأهل لكأس العالم للأندية في العام الماضي بالولايات المتحدة.

ويرغب الترجي في تحقيق انتصاره الرابع في آخر 13 مباراة له خارج ملعبه بمرحلة خروج المغلوب في دوري الأبطال، علمًا بأنه حصد فوزه الأخير خارج تونس في دور الثمانية لنسخة المسابقة الحالية، حينما انتصر 3/2 على مضيفه الأهلي المصري في جولة الإياب بينهما الشهر الماضي.

يُذكر أن الفائز من الفريقين سوف يلتقي في الدور النهائي مع الفائز من مواجهة المربع الذهبي الأخرى بين الجيش الملكي المغربي ومواطنه نهضة بركان، اللذين سيلتقيان في جولة الإياب غدًا أيضًا.

ويمتلك الجيش الملكي الأفضلية قبل لقائه على ملعب منافسه، بعدما فاز 2/0 على نهضة بركان في لقاء الذهاب.