نهاية مبكرة لموسم هداف ليفربول بعد إصابة العرقوب

قال ليفربول، المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الخميس، إن مهاجمه الفرنسي أوجو إيكيتيكي سيغيب عن بقية الموسم وكأس العالم، إثر تعرضه لتمزق في وتر العرقوب.

واضطر اللاعب (23 عامًا) إلى الخروج من الملعب خلال الشوط الأول من مباراة إياب دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وباريس سان جيرمان، التي أقيمت على ملعب أنفيلد يوم الثلاثاء، بعد أن اختل توازنه وانزلق على أرضية الملعب.

وخسر ليفربول 2-صفر، ليودع البطولة بنتيجة 4-صفر في مجموع المباراتين.

وأكدت الفحوصات الطبية منذ ذلك الحين خطورة إصابة المهاجم، وأعلن ليفربول أن إيكيتيكي سيغيب عن الملاعب خلال الأسابيع المتبقية من الموسم.

وأكد حامل لقب الدوري الإنجليزي أن الإصابة ستبعد مهاجمه أيضًا عن كأس العالم المقررة هذا العام، بعد أن أعلن ديدييه ديشان، مدرب فرنسا، أمس الأربعاء، أن إيكيتيكي سيغيب عن النهائيات في أمريكا الشمالية.

وقال النادي في بيان: «سيتم تقديم المزيد من المستجدات في الوقت المناسب، وسيتلقى أوجو الدعم الكامل من الجميع في ليفربول».

وانضم الفرنسي إلى ليفربول في يوليو/تموز الماضي قادمًا من أينتراخت فرانكفورت الألماني، ويتصدر قائمة هدافي الفريق الإنجليزي هذا الموسم برصيد 17 هدفًا في جميع المسابقات، منها 11 هدفًا في الدوري الإنجليزي، كما سجل هدفين في ثماني مباريات دولية مع فرنسا.