صلاح يوجه رسالة غامضة بشأن مستقبله وسط شائعات انتقاله إلى سان جيرمان

لا يزال مستقبل النجم المصري محمد صلاح مع نادي ليفربول غامضًا مع اقتراب عقده من الانتهاء في يونيو المقبل، خاصة مع انتشار شائعات في الآونة الأخيرة تربطه بانتقال محتمل إلى باريس سان جيرمان.

وفقًا لموقع Football Insider، يسعى صلاح للحصول على عقد جديد يمدد إقامته في ليفربول حتى عام 2027، ويأمل النجم الكبير البالغ من العمر 32 عامًا، والذي يعد بالفعل أسطورة في ليفربول بفضل سجله التهديفي الرائع، في البقاء ثلاث سنوات أخرى مع الليفر.

وذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية أن باريس سان جيرمان وممثلي صلاح كانوا في محادثات متقدمة للوصول إلى صيغة تنقل الفرعون المصري إلى حديقة الأمراء، وقيل إن صلاح أكثر انفتاحًا على الفكرة، ما قد يزيد من فرص انتقاله إلى باريس.

لكن باريس سان جيرمان نفى هذه المزاعم، حيث قال متحدث باسم النادي لصحيفة “لو باريزيان” الفرنسية: “هذا ليس صحيحًا”، ويعتقد صناع القرار في باريس سان جيرمان أن صلاح ربما يستخدم مفاوضات باريس للضغط على ليفربول لتلبية مطالبه في عقده الجديد.

في تصريحات لشبكة “سكاي” الشهيرة عقب المباراة، أعرب صلاح عن سعادته بالدعم الجماهيري والانتصار الذي حققه الفريق، قائلا “الجماهير كانت خلفنا وتدعمنا منذ الدقيقة الأولى، أنا سعيد للغاية لأننا تمكنا من الانتصار في هذه المواجهة، وكنا نعلم أن مانشستر سيتي سيهاجمنا بقوة”.

وتابع صلاح: “أجواء ملعب أنفيلد خاصة للغاية، أستمتع بكل دقيقة هنا، أشعر وكأنني في بيتي، إنه شعور خاص دائمًا أن أسجل في أنفيلد ونفوز بالمباريات الكبرى”.

واختتم صلاح حديثه برسالة غامضة حول مستقبله مع ليفربول، قائلاً: “صراحة أمور تمديد عقدي في ذهني، حتى الآن هذه المباراة الأخيرة التي أخوضها أمام مانشستر سيتي مع ليفربول، لذلك شعرت بالمتعة في كل ثانية بالأجواء المذهلة، أتمنى فقط الفوز بلقب الدوري الإنجليزي وثم سنرى ما سيحدث”.

بعد تصريحاته الأخيرة، عبر العديد من المشجعين عن غضبهم وإحباطهم من إدارة النادي لعدم تجديد عقده حتى الآن، مطالبين بمنحه عقدًا جديدًا فورًا، مؤكدين على أهمية صلاح للفريق.

كتب أحد المشجعين على منصة “إكس”: "أعطوه ما يريد من مال". بينما قال آخر: "أفضل لاعب في العالم". كما أشار مشجع ثالث إلى أن صلاح لا يمكن تعويضه وأن النادي يجب أن يركز على تمديد عقده بدلاً من البحث عن بدائل أرخص.

وقال أحدهم "امنحوا هذا الرجل عقدًا جديدًا، يظهر دائمًا في المباريات الكبرى". وعبر آخرون عن إعجابهم بأدائه واعتبروه أفضل لاعب في العالم حالياً بلا منازع.