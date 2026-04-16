خسارة ليفربول مكسب لبايرن ميونخ!



أسهم النجم الكولومبي لويس دياز بدور كبير مع بايرن ميونخ بالمستوى الاستثنائي الذي يقدمه هذا الموسم، ما يؤكد أن قرار رحيله عن ليفربول كان نقطة تحول كبيرة بالنسبة للطرفين.

وانتقل دياز من ليفربول إلى بايرن ميونخ الصيف الماضي، مقابل 70 مليون يورو، في صفقة قياسية، كثالث أغلى صفقة انتقال في تاريخ النادي الألماني.



وسجل دياز الهدف الثالث في فوز بايرن ميونخ على ريال مدريد 4 ــ 3 في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وهو الهدف الذي كان له الأثر الأكبر على تأهل العملاق البافاري إلى نصف النهائي.



الهدف لم يكن سوى امتداد لموسم رائع للاعب، إذ وصل دياز إلى 42 مساهمة تهديفية خلال 42 مباراة منذ انتقاله إلى بايرن ميونخ، متفوقاً على معظم نجوم الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، باستثناء زميليه هاري كين ومايكل أوليسي.



وفي الوقت الذي يعيش فيه ليفربول موسماً صعباً، بعد خروجه من دوري الأبطال على يد باريس سان جيرمان، والمعاناة الهجومية للفريق، أصبح من الواضح أن قرار بيع دياز إلى بايرن ميونخ كان بمثابة خسارة للفريق الإنجليزي ومكسب هائل للعملاق الألماني الذي بات المرشح الأول لدوري أبطال أوروبا.



وتشير الأرقام إلى أن دياز مع بايرن ميونخ يتفوق بشكل واضح على نجوم ليفربول وحتى اللاعبين الذين حاول بضمهم تعويض رحيل الكولومبي، إذ إن أقرب لاعب إلى مستوى دياز هو هوغو إيكيتيكي، الذي وصل إلى 23 مساهمة تهديفية في 45 مباراة، وهي أرقام لا تقارن بدياز مع بايرن.



كما يتفوق دياز بحسب بيانات «ترانسفير ماركت» على جميع لاعبي الخط الأمامي لليفربول في إجمالي المساهمات التهديفية، مثل فلوريان فيرتز (16 مساهمة)، وكودي جاكبو (13 مساهمة)، وكييزا (13 مساهمة)، بينما الأقرب هو النجم المصري محمد صلاح بـ20 مساهمة.



ويتضح الفارق الكبير في الأداء الهجومي عند مقارنة إحصائيات ثلاثي ليفربول، فيرتز وجاكبو وكييزا بأرقام دياز مع ليفربول الموسم الماضي قبل رحيله، إذ قدم 25 مساهمة بتسجيل 17 هدفاً وصنع 8 أهداف في 50 مباراة، ورغم أن هذا الرقم لم يكن الأفضل له، إلا أن الثلاثي مجتمعين قدموا 35 مساهمة، بواقع 17 هدفاً وصناعة 18 في 123 مباراة.



ورغم أن إدارة ليفربول بررت بيع دياز بعوامل العمر والراتب، إلا الواقع الحالي أكد أن هذا القرار أضر بآرني سلوت وفريقه، بينما شكل مكسباً كبيراً لبايرن ميونخ الذي بدأ في جني ثمار صفقته الناجحة.