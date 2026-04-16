إنتر ميلان يفاوض سيميوني لخلافة كيفو

يدرس نادي إنتر ميلان، متصدر الدوري الإيطالي لكرة القدم، خيار التعاقد مع مدرب جديد قبل انطلاق الموسم المقبل.

وبحسب موقع "فوت ميركاتو"، يعتزم النادي الإيطالي استبدال مدربه الحالي كريستيان كيفو، حال نجاحه في إقناع هدفه الأول دييجو سيميوني بتولي المهمة، حيث يمثل المدرب الأرجنتيني الأولوية القصوى لإدارة إنتر ميلان.

ويمتد عقد سيميوني، البالغ من العمر 55 عامًا، مع ناديه الحالي أتلتيكو مدريد حتى 30 يونيو/حزيران 2027.

ووفقًا لـ"فوت ميركاتو"، أجرى بعض أعضاء إدارة إنتر ميلان اتصالات أولية مع سيميوني لاستطلاع رأيه بشأن هذه الخطوة، في وقت تبدو فيه الإدارة منفتحة أيضًا على خيار تمديد عقد كريستيان كيفو.

ويملك سيميوني تاريخًا مع النادي الإيطالي، حيث سبق له الدفاع عن ألوانه كلاعب في الفترة من 1997 إلى 1999، وتوج معه بلقب كأس الاتحاد الأوروبي.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يقدم فيه كيفو موسمًا استثنائيًا في تجربته الأولى مع الفريق، إذ يتصدر إنتر ميلان جدول ترتيب الدوري الإيطالي بفارق 9 نقاط عن أقرب ملاحقيه، كما بات على بعد خطوة واحدة من بلوغ نهائي كأس إيطاليا.

في المقابل، نجح سيميوني في قيادة أتلتيكو مدريد إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لمواجهة أرسنال، ويستعد حاليًا لخوض نهائي كأس ملك إسبانيا أمام ريال سوسيداد خلال عطلة نهاية الأسبوع.