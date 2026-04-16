انتصار الريال يشعل طموح بايرن نحو ثلاثية تاريخية

لن يكون لدى فريق بايرن ميونخ وقت كافٍ للاستمتاع بانتصاره المثير في دوري أبطال أوروبا على ريال مدريد، حيث يواصل الفريق مشواره نحو تحقيق الثلاثية في جبهات أخرى، قبل المواجهة المرتقبة أمام باريس سان جيرمان في نصف النهائي.

ويملك بايرن فرصة أولى لحسم لقب الدوري المحلي للمرة الـ35 يوم الأحد المقبل، عندما يواجه شتوتجارت، قبل أن يحل ضيفًا على باير ليفركوزن في نصف نهائي كأس ألمانيا يوم الأربعاء.

وتنطلق مواجهة باريس سان جيرمان يوم 28 أبريل/نيسان الجاري في باريس، بعد مباراة أخرى في الدوري أمام ماينز.

وقال ماكس إيبرل، عضو مجلس إدارة بايرن للشؤون الرياضية، إن حسم لقب الدوري بعد الفوز على ريال مدريد بنتيجة 4 / 3 إيابًا و6 / 4 في مجموع المباراتين سيكون ختامًا رائعًا لهذا الأسبوع.

وأضاف، في تصريحات نقلتها مجلة "كيكر"، أن الذهاب إلى ليفركوزن بعد ضمان التتويج بالدوري هو الهدف الرئيسي في الأيام المقبلة.

وسيُتوّج بايرن باللقب إذا حصد نقطة واحدة أكثر من بوروسيا دورتموند، الذي يواجه هوفنهايم.

ولم يفز بايرن بلقب كأس ألمانيا منذ عام 2020، عندما حقق الثلاثية للمرة الثانية في تاريخه، وتوّج حينها بدوري الأبطال على حساب باريس سان جيرمان في لشبونة.

ويُنظر إلى مواجهة نصف النهائي أمام سان جيرمان على أنها صدام بين أفضل فريقين في أوروبا هذا الموسم، خاصة أن الفريق الفرنسي تفوق على بايرن في كأس العالم للأندية العام الماضي، وهي المباراة التي شهدت إصابة جمال موسيالا.

في المقابل، فاز بايرن في مواجهة مرحلة الدوري بين الفريقين هذا الموسم، كما تفوق عليه في آخر مواجهة إقصائية بدوري الأبطال موسم 2022 / 2023.

وقال جوشوا كيميتش: "سان جيرمان في مستوى جيد، والمباريات أمامه دائمًا تكون على أعلى مستوى، وأتطلع إلى المواجهتين".

وسيفتقد بايرن في مباراة الذهاب مدربه فينسنت كومباني بسبب الإيقاف، لكن الفريق يثق في قدرته على التعامل مع خطورة لاعبي سان جيرمان مثل عثمان ديمبيلي وخفيتشا كفاراتسخيليا وفيتينيا.

من جانبه، أكد مانويل نوير أن مثل هذه الغيابات لا تؤثر على الفريق داخل الملعب.

وكان نوير قد حصل على جائزة رجل المباراة في لقاء الذهاب، رغم خطأ مبكر منح التقدم لريال مدريد عبر أردا جولر.

وشهدت المباراة تقلبات كبيرة، حيث تقدم ريال مدريد 3 / 2 في الشوط الأول، الذي وصفه هاري كين بأنه "فوضوي بعض الشيء"، فيما اعتبره كيميتش "مليئًا بالإثارة".

وفي الدقائق الأخيرة، نجح بايرن في حسم اللقاء بنتيجة 4 / 3 بفضل هدفي لويس دياز ومايكل أوليسيه، مستفيدًا من طرد إدواردو كامافينجا.

وقال كيميتش: "كانت هناك الكثير من الدراما، لم نبدأ المباراة بالشكل المثالي، لكننا عرفنا بين الشوطين أن الأفضلية ستصبح لنا كلما تقدم الوقت".

وأضاف: "لم نكن في أفضل مستوياتنا، وارتكبنا أخطاء، لكننا سنتعلم منها".

ورغم ذلك، يدرك بايرن أن هذه الأخطاء قد تكون مكلفة أمام سان جيرمان، الذي أطاح بـ ليفربول بسهولة.

وأكد كومباني أن لاعبيه أظهروا قوة ذهنية كبيرة، فيما أشار إيبرل إلى قدرة الفريق على العودة في النتيجة ثلاث مرات.

وقال إيبرل: "هذه المباراة تُظهر من نحن.. لا نستسلم أبدًا ونعود دائمًا. هذا يعكس شخصية الفريق".

وأضاف: "هذا الفريق وهذا النادي ينبضان بالحياة، والطاقة لا تأتي فقط من الملعب، بل من خارجه أيضًا، وهذا ما يجعلنا أقوى".