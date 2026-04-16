لامين يامال.. موهبة استثنائية تقترب من الكرة الذهبية

يواصل لامين يامال كتابة التاريخ بقميص برشلونة، محطّمًا الأرقام القياسية واحدًا تلو الآخر، ليؤكد أنه موهبة استثنائية لم تشهدها ملاعب كرة القدم منذ عقود.

ورغم أنه لا يزال في الـ18 من عمره، نجح يامال في فرض نفسه كأحد أفضل الأجنحة في العالم، وبات مرشحًا بقوة للفوز بجائزة الكرة الذهبية في المستقبل القريب، إذا واصل هذا النسق التصاعدي المذهل.

وبدأت رحلته مع الأرقام القياسية في أبريل 2023، عندما أصبح أصغر لاعب يشارك مع الفريق الأول لبرشلونة عبر التاريخ، وذلك خلال مواجهة ريال بيتيس، بعمر 15 عامًا و9 أشهر و16 يومًا، محطمًا رقمًا صمد منذ عام 1922.

ولم يتوقف تألقه عند المستوى المحلي، بل امتد سريعًا إلى الساحة القارية، حيث أصبح أصغر لاعب يشارك في دوري أبطال أوروبا، متجاوزًا رقم أنسو فاتي، ثم أصبح أصغر لاعب يبدأ مباراة أساسيًا في تاريخ البطولة بعمر 16 عامًا و83 يومًا، محطمًا رقم سيلستين بابايارو.

وعلى صعيد الأرقام التهديفية، أصبح أصغر هداف في تاريخ الدوري الإسباني بعد تسجيله في مرمى غرناطة، كما أصبح أصغر لاعب يصنع هدفًا في دوري الأبطال، وأصغر من يشارك ويسجل في كأس السوبر الإسباني.

وفي فبراير 2024، واصل تحطيم الأرقام، بعدما أصبح أصغر لاعب يسجل هدفين في مباراة واحدة بالدوري الإسباني، إلى جانب مشاركته في أدوار خروج المغلوب بدوري الأبطال أمام أندية كبرى مثل نابولي وباريس سان جيرمان.

وفي عام 2026، وصل يامال إلى مباراته رقم 100 في الدوري الإسباني خلال مواجهة إسبانيول، بعمر 18 عامًا و272 يومًا، ليحطم رقم راؤول جونزاليس.

كما أصبح أصغر لاعب في تاريخ دوري الأبطال يصل إلى 20 مساهمة تهديفية، وأصغر من يحقق 10 مساهمات في موسم واحد (6 أهداف و4 تمريرات حاسمة في موسم 2025/2026)، متفوقًا على إيرلينج هالاند.

ويبرز في مسيرة يامال الدعم الكبير الذي يحظى به من مدربه هانزي فليك، الذي منحه الثقة ليصبح عنصرًا أساسيًا في تشكيل الفريق رغم صغر سنه، ليصل إلى 50 مباراة قبل إتمام عامه السابع عشر.

وساهمت مشاركاته في المباريات الكبرى، مثل الكلاسيكو أمام ريال مدريد، في صقل موهبته ومنحه نضجًا مبكرًا يتفوق به على أقرانه.

ومع استمرار تألقه وتحطيمه لأرقام أساطير مثل بويان كركيتش، وراؤول، وهالاند، يبدو أن كرة القدم العالمية أمام ظاهرة فريدة ستشكل ملامح اللعبة لسنوات طويلة.

ولا يكتفي يامال بلعب كرة القدم، بل يرسم مستقبلًا جديدًا لبرشلونة، مؤكدًا أن الموهبة الحقيقية قادرة على تجاوز كل الأرقام، وأن العمر مجرد رقم أمام الإبداع.