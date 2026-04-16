قمة أليانز أرينا.. خطوة تفصل بايرن عن لقب «البوندسليغا»

يستعد بايرن ميونخ لترسيخ هيمنته على صدارة الدوري الألماني عندما يستضيف شتوتجارت على ملعب "أليانز أرينا"، ضمن منافسات الجولة الثلاثين.

وتأتي المباراة في وقت يسعى فيه الفريق البافاري للاقتراب خطوة كبيرة من حسم اللقب الرابع والثلاثين في تاريخه بالبوندسليجا، بينما يطمح شتوتجارت، صاحب المركز الثالث، لتعزيز حظوظه في إنهاء الموسم ضمن المربع الذهبي.

ويتطلع بايرن إلى مواصلة حلم الثلاثية هذا الموسم، إذ ينافس أيضًا على لقب كأس ألمانيا، حيث يواجه باير ليفركوزن في نصف النهائي، كما تأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد تفوقه على ريال مدريد بنتيجة 6-4 في مجموع مباراتي ربع النهائي، ليضرب موعدًا مع باريس سان جيرمان.

ويدخل بايرن اللقاء متصدرًا الترتيب برصيد 76 نقطة من 29 مباراة، بفارق 20 نقطة عن شتوتجارت (56 نقطة)، في ظل أداء قوي بقيادة مدربه فينسنت كومباني، حيث حقق الفريق 24 فوزًا و4 تعادلات مقابل خسارة واحدة، مسجلًا 105 أهداف.

ويمتلك بايرن فرصة حسم اللقب على ملعبه حال فوزه وتعثر بوروسيا دورتموند أمام مضيفه هوفنهايم.

وفي حال فوز الفريقين، سيتأجل الحسم للجولة 31، حيث يواجه بايرن ماينز، ويحتاج حينها إلى نقطة واحدة فقط لضمان التتويج، مع أفضلية كبيرة بفارق الأهداف.

ولا تزال مواجهة الذهاب في ديسمبر 2025 حاضرة، حين اكتسح بايرن شتوتجارت بخماسية نظيفة، حيث سجل هاري كين ثلاثية، إلى جانب هدفي كونراد لايمر ويوسيب ستانيسيتش.

وتؤكد الأرقام تفوق بايرن، إذ تجنب الخسارة في 18 من آخر 20 مواجهة على أرضه أمام شتوتجارت، مع تحقيق انتصارات مريحة في أغلبها.

ويعيش الفريق حالة فنية مميزة، بعدما جمع 16 نقطة من آخر 6 مباريات، بمعدل تهديفي مرتفع، خاصة على ملعبه، حيث حقق 3 انتصارات متتالية بمعدل 4 أهداف في المباراة.

في المقابل، تبدو نتائج شتوتجارت متذبذبة، حيث حقق 3 انتصارات وتلقى 3 هزائم في آخر 6 مباريات، كما يعاني دفاعيًا خارج ملعبه.

وبعيدًا عن الصدارة، يواجه لايبزيج اختبارًا صعبًا أمام آينتراخت فرانكفورت، في صراع المراكز المؤهلة لدوري الأبطال.

ويحتل لايبزيج المركز الرابع برصيد 56 نقطة، متساويًا مع شتوتجارت، ومتقدمًا على ليفركوزن الخامس، الذي يواجه أوجسبورج.

كما يسعى هوفنهايم للبقاء في المنافسة الأوروبية عبر مواجهة دورتموند.

وفي صراع الهبوط، يلتقي هايدنهايم مع فرايبورج، بينما يواجه فولفسبورج نظيره يونيون برلين.

وتنطلق الجولة غدًا الجمعة بمباراة سانت باولي أمام كولن.

وفي باقي المباريات، يلتقي فيردر بريمن مع هامبورج، وبوروسيا مونشنجلادباخ مع ماينز.