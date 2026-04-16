صراع المراكز الأوروبية يشتعل في الدوري الفرنسي

يعود باريس سان جيرمان، حامل لقب الدوري الفرنسي في المواسم الأربعة الأخيرة، لأجواء المسابقة المحلية باختبار قوي على ملعبه "حديقة الأمراء"، عندما يستضيف أولمبيك ليون مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الثلاثين.

وتُعد هذه المواجهة الأولى للفريق الباريسي بعد تأجيل مباراتيه في الجولتين السابقتين، بسبب ارتباطه بمواجهة ليفربول في دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا، حيث نجح الفريق بقيادة مدربه الإسباني لويس إنريكي في الفوز ذهابًا وإيابًا بنتيجة واحدة (2-0)، ليتأهل إلى الدور قبل النهائي للموسم الثالث على التوالي، حيث يواجه بايرن ميونخ.

ويدخل سان جيرمان اللقاء متصدرًا جدول الترتيب برصيد 63 نقطة، رغم خوضه مباراتين أقل، كما يتميز بقوة هجومية ودفاعية، بعدما سجل 61 هدفًا واستقبل 23 فقط، ويسعى لتوسيع الفارق والاقتراب أكثر من اللقب قبل أربع جولات من النهاية.

في المقابل، يدخل ليون بقيادة مدربه البرتغالي باولو فونسيكا المواجهة منتشيًا بالفوز على لوريان في الجولة الماضية، ليرفع رصيده إلى 51 نقطة في المركز الخامس.

ويأمل ليون في تحقيق نتيجة إيجابية تعزز فرصه في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وسط منافسة قوية مع مارسيليا (52 نقطة)، وليل (53 نقطة)، ولانس الوصيف بـ59 نقطة، بالإضافة إلى رين صاحب المركز السادس (50 نقطة).

وتتأهل أول ثلاثة أندية في جدول الترتيب إلى دوري أبطال أوروبا، فيما يبدو أن سان جيرمان قد حسم عمليًا المقعد الأول، نظرًا لفارق النقاط الكبير وامتلاكه مباراتين مؤجلتين.

وتُفتتح الجولة غدًا الجمعة بمواجهة لانس أمام ضيفه تولوز، حيث يسعى صاحب الأرض لتقليص الفارق مع سان جيرمان، وتعزيز موقعه في الوصافة.

كما يأمل مدرب لانس، فرانك إيز، في تجاوز خسارة فريقه الثقيلة أمام ليل في الجولة الماضية، بينما يسعى تولوز لتفادي خسارة ثالثة على التوالي.

أما ليل، ثالث الترتيب، فيستضيف نيس يوم السبت، ساعيًا لتحقيق فوزه الرابع تواليًا، في حين يكافح نيس للهروب من مناطق الخطر، حيث يحتل المركز الخامس عشر برصيد 28 نقطة.

ويحل مارسيليا ضيفًا على لوريان، بينما يشهد الأحد مواجهة قوية بين رين ومضيفه ستراسبورج، الذي يسعى لمواصلة نتائجه الإيجابية.

وعلى ملعبه، يحاول موناكو مصالحة جماهيره عند استضافة أوسير، بعد خسارته المفاجئة أمام باريس إف سي (1-4) في الجولة الماضية، والتي أوقفت سلسلة من ثمانية انتصارات متتالية.

وفي باقي مباريات الجولة، يلتقي أنجيه مع لوهافر، وميتز مع باريس إف سي، ونانت مع بريست.