إنتر على بعد خطوة جديدة من التتويج بالدوري الإيطالي

تنطلق منافسات الجولة 33 من الدوري الإيطالي لكرة القدم غدًا الجمعة، حيث تتجه الأنظار بشكل خاص إلى مباريات الثلاثي إنتر ميلان ونابولي وميلان، في جولة قد تكون حاسمة في رسم ملامح الصراع على اللقب والمقاعد الأوروبية قبل الأسابيع الأخيرة من الموسم.

ويستضيف إنتر ميلان ضيفه كالياري غدًا الجمعة، وهو يسعى للحفاظ على موقعه في صدارة الترتيب برصيد 75 نقطة، بفارق تسع نقاط عن أقرب ملاحقيه نابولي، حيث لا مجال لفقدان النقاط في هذه المرحلة الحساسة.

واعتاد إنتر، بقيادة مدربه الروماني كريستيان كيفو، على اللعب بثبات تكتيكي وقوة دفاعية، وهو مطالب بإظهار شخصيته المعتادة، خاصة بعد تفوقه في آخر جولتين بانتصارات كبيرة على حساب روما وكومو، إذ إن أي تعثر قد يفتح الباب أمام المنافسين لتقليص الفارق.

وتمثل المباراة اختبارًا ذهنيًا للفريق، الذي حقق نتائج لافتة مثل الفوز 5-2 على روما و4-3 على كومو، ما يعزز ثقة الجهاز الفني في قدرته على التعامل مع ضغط المرحلة الحاسمة.

ويأمل نابولي، حامل لقب الموسم الماضي، في تحقيق الفوز على ضيفه لاتسيو بعد غد الأحد، بعدما أصبح أقرب الملاحقين لإنتر ميلان.

لكن فريق المدرب أنطونيو كونتي أهدر العديد من النقاط هذا الموسم، وكان آخرها التعادل 1-1 مع بارما في الجولة الماضية.

وإلى جانب التعثر داخل الملعب، تسود حالة من الترقب داخل نابولي بشأن مستقبل مدربه، في ظل تقارير عن إمكانية رحيله بنهاية الموسم، مهما كانت النتائج.

ويُطالب الفريق الجنوبي بتحقيق الفوز دون حسابات، خاصة أن أي فقدان للنقاط قد يكون مكلفًا في صراع المراكز الأولى.

وفي المقابل، يخوض ميلان مواجهته أمام مضيفه هيلاس فيرونا تحت شعار «لا بديل عن الفوز»، بعدما خسر آخر مباراتين وابتعد نسبيًا عن المنافسة، حيث يحتل المركز الثالث برصيد 63 نقطة، بفارق 12 نقطة عن إنتر.

ولا يزال ميلان في سباق التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، إذ يبتعد بثلاث نقاط فقط عن يوفنتوس صاحب المركز الرابع.

وعلى الجانب الآخر، يسعى هيلاس فيرونا للهروب من شبح الهبوط، إذ يحتل المركز التاسع عشر قبل الأخير برصيد 18 نقطة، بفارق تسع نقاط عن مراكز الأمان.

وبشكل عام، تمثل مباريات هذه الجولة محطة مهمة في تحديد شكل المنافسة، حيث قد يقرب فوز إنتر وتعثر نابولي الفريق المتصدر خطوة كبيرة نحو التتويج باللقب.

وفي باقي المباريات، يلتقي ساسولو مع كومو، وأودينيزي مع بارما، وروما مع أتالانتا، وكريمونيزي مع تورينو، وبيزا مع جنوه، ويوفنتوس مع بولونيا، وليتشي مع فيورنتينا.