بايرن يجني مكاسب مالية ضخمة بعد إقصاء ريال مدريد

أعربت إدارة بايرن ميونخ عن سعادتها عقب الفوز المثير 4-3 على ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، ليس فقط بسبب الإنجاز الرياضي، ولكن أيضًا لما يحمله من مكاسب مالية كبيرة للنادي البافاري.

وسيحصل الفريق، بعد تأهله إلى الدور قبل النهائي حيث سيواجه باريس سان جيرمان، على مكافأة إضافية قدرها 15 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وبذلك ترتفع عوائد بايرن من البطولة إلى 83.445 مليون يورو من رسوم المشاركة ومكافآت الأداء.

وفي حال تأهله إلى المباراة النهائية المقررة يوم 30 مايو المقبل في بودابست، سيحصل الفائز على 25 مليون يورو، بينما ينال الوصيف 18.5 مليون يورو.

وقد تتجاوز الإيرادات الإجمالية للنادي، بما في ذلك الحوافز الإضافية وعائدات التذاكر من المباريات التي أقيمت في ميونخ، حاجز 150 مليون يورو.

وقال يان كريستيان دريسيسن، رئيس النادي: «إنه نجاح بكل المقاييس، وأنا سعيد به من جميع النواحي».

ومن المقرر أن يقوم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بتوزيع نحو 2.5 مليار يورو على الأندية المشاركة في نسخة هذا الموسم من البطولة.