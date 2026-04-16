صراع عربي محتدم على لقب الكونفدرالية

تتجه بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم نحو نهائي عربي خالص للمرة الثانية خلال النسخ الثلاث الأخيرة.

وتنطلق جولة الإياب في الدور قبل النهائي غدًا الجمعة، حيث يلتقي الزمالك مع شباب بلوزداد، فيما يواجه أولمبيك آسفي ضيفه اتحاد الجزائر يوم الأحد المقبل.

ويمتلك الزمالك وآسفي حظوظًا أكبر في التأهل للنهائي، بعدما حققا نتائج إيجابية في مباراتي الذهاب خارج أرضهما.

وحقق الزمالك فوزًا مهمًا 1-0 على مضيفه شباب بلوزداد في ملعب نيلسون مانديلا، ليحقق أول انتصار له على منافسه.

كما يُعد هذا الفوز الثاني للزمالك، حامل اللقب عامي 2019 و2024، على الأراضي الجزائرية في المسابقات الأفريقية.

وبات يكفي الزمالك التعادل في لقاء الإياب على ملعب ستاد القاهرة الدولي للتأهل، فيما يحتاج بلوزداد إلى الفوز بفارق هدفين، أو الفوز بفارق هدف مع تسجيل هدفين على الأقل، للاستفادة من قاعدة الأهداف خارج الأرض.

وفي حال فوز بلوزداد 1-0، يتم اللجوء إلى ركلات الترجيح لحسم المتأهل.

وتحوم الشكوك حول مشاركة البرازيلي خوان بيزيرا مع الزمالك، بسبب إصابة عضلية تعرض لها في مباراة الذهاب.

ويأمل الزمالك في استغلال عاملي الأرض والجمهور، خاصة أنه لم يخسر أي مباراة على ملعبه في البطولة هذا الموسم.

في المقابل، يتمسك شباب بلوزداد بحظوظه، مستندًا إلى نتائجه الجيدة خارج ملعبه، حيث حقق فوزين وتعادلين مقابل خسارة واحدة.

ووافقت السلطات المصرية على حضور 45 ألف مشجع للزمالك، مقابل 1200 مشجع للفريق الجزائري.

وفي المواجهة الأخرى، عاد أولمبيك آسفي بتعادل سلبي من ملعب اتحاد الجزائر، ما يمنحه أفضلية نسبية قبل الإياب.

ويحتاج آسفي للفوز بأي نتيجة للتأهل، بعدما حقق مفاجآت بارزة، أبرزها إقصاء الوداد البيضاوي من دور الثمانية.

في المقابل، يسعى اتحاد الجزائر لتحقيق التعادل الإيجابي على الأقل، مستفيدًا من خبرته، خاصة أنه توج بالبطولة عام 2023.

ويعاني اتحاد الجزائر من تراجع نتائجه محليًا، حيث يحتل المركز الحادي عشر في الدوري الجزائري، لكنه لا يزال يملك فرصة للتأهل القاري عبر التتويج بكأس الجزائر.

أما أولمبيك آسفي، فقد تجاوز التوقعات بوصوله إلى نصف النهائي، رغم نتائجه المتذبذبة محليًا، حيث يحتل المركز الرابع عشر في الدوري المغربي.

ومن المقرر أن يقام ذهاب النهائي يوم 9 مايو، بينما تقام مباراة الإياب يوم 16 من الشهر ذاته.