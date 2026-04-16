أرتيتا: أرسنال يسير في طريق لم يشهده النادي منذ عقود

أكد ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال، أن فريقه حقق إنجازًا تاريخيًا بالتأهل إلى الدور قبل النهائي من دوري أبطال أوروبا.

وواصل أرسنال حلمه بالتتويج باللقب للمرة الأولى في تاريخه، بعدما بلغ نصف النهائي للموسم الثاني على التوالي، عقب تعادله دون أهداف مع سبورتينج لشبونة في إياب دور الثمانية.

وفشل الفريقان في التسجيل خلال اللقاء الذي أقيم على ملعب الإمارات في لندن، رغم الفرص العديدة، ليحسم أرسنال التأهل مستفيدًا من فوزه ذهابًا 1-0 في لشبونة.

ويضرب أرسنال موعدًا في نصف النهائي مع أتلتيكو مدريد، الذي أقصى برشلونة.

ويمنح هذا التأهل دفعة قوية للفريق قبل المواجهة المرتقبة أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتصدر أرسنال جدول الترتيب بفارق 6 نقاط عن مانشستر سيتي، الذي يمتلك مباراة مؤجلة.

وقال أرتيتا في تصريحات لمحطة «تي إن تي سبورتس»: «إنها لحظة تاريخية. التواجد بين الأربعة الكبار إنجاز عظيم، ونحن نخطو خطوات لم يشهدها هذا النادي منذ 140 عامًا».

وأضاف: «الأمر يتوقف على اتخاذ الخطوة الأخيرة. ما يعجبني هو شعور اللاعبين بالمسؤولية بعد الخسارة أمام بورنموث».

وتابع: «عندما يجلس اللاعبون معًا ويتحدثون بصراحة، فإنهم يترجمون ذلك إلى أفعال».

وشدد: «يجب أن نواصل ترجمة الأقوال إلى أفعال، وقد فعلنا ذلك بالفعل في هذه المباراة».

وأكد أرتيتا أن التأهل سيمنح فريقه دفعة معنوية كبيرة قبل مواجهة مانشستر سيتي، مضيفًا: «بالتأكيد، هذا يمنحنا قوة إضافية».

واختتم: «إنها محاولة كبيرة للفوز بدوري الأبطال. المهمة صعبة للغاية، لكننا نستحق ما حققناه وسنستمتع به».