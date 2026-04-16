أوليسيه يكشف سر فوز البايرن على ريال مدريد في دوري الأبطال

أعرب مايكل أوليسيه، لاعب بايرن ميونخ، عن سعادته بتأهل فريقه إلى الدور قبل النهائي من دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز ذهابًا وإيابًا على ريال مدريد.

وقال أوليسيه عقب الفوز 4-3 في ميونخ: «كانت مباراة جيدة وسجالًا قويًا بين الفريقين، وكنا ندرك أن ريال مدريد سيحاول تعويض خسارته في الذهاب».

وأضاف في تصريحات عبر قناة «تي إن تي سبورتس»: «شهدت بداية المباراة غزارة تهديفية، لكن عندما هدأ الإيقاع، قدمنا أداءً أفضل في الشوط الثاني ونجحنا في استغلال الفرص».

وتابع: «أظهرنا قوة وعزيمة في تعديل النتيجة، وخرجنا بنتيجة مرضية».

وأشار اللاعب إلى طرد إدواردو كامافينجا في الدقائق الأخيرة، قائلًا: «ربما استفدنا نسبيًا من النقص العددي، لكن مستوانا كان قد تحسن قبل ذلك».

واختتم تصريحاته: «سددت خمس أو ست محاولات على المرمى قبل أن أسجل، وكان شعورًا رائعًا».

وكان ريال مدريد قد تعرض للنقص العددي بعد طرد كامافينجا في الدقيقة 86 أثناء تقدمه 3-2، ليتمكن بايرن من قلب النتيجة إلى 4-3 بفضل هدفي لويس دياز وأوليسيه في الدقيقتين 89 و94.