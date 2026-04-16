كين يتحدى باريس في دوري الأبطال بعد إقصاء ريال مدريد

رفع هاري كين، نجم بايرن ميونخ، راية التحدي بعد تأهل فريقه لمواجهة باريس سان جيرمان في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، عقب الفوز ذهابًا وإيابًا على ريال مدريد.

وقال كين، في تصريحات لقناة «بي إن سبورتس» عقب الفوز 4-3 في ميونخ: «أمر بأفضل حالاتي مع بايرن ميونخ، وتتبقى أسابيع قليلة على نهاية الموسم، ونريد التتويج بالألقاب».

وأضاف: «نريد إنهاء الموسم بالفوز بكل البطولات. نحن الفريق الأقوى هجوميًا في أوروبا، لكن المباريات المقبلة لن تكون سهلة».

وتابع بثقة: «بإمكاننا التفوق على أي فريق، وقادرون على إقصاء باريس سان جيرمان».

وعن مواجهة ريال مدريد، قال: «إنها أمسية رائعة، حققنا المطلوب. تغيرت النتيجة أكثر من مرة، وكان الشوط الأول حافلًا، وكنا ندرك صعوبة المباراة».

وأردف: «كنا حاضرين في الأوقات الصعبة، وكان اللاعبون حاسمين في استغلال الفرص».

وأشاد كين بأداء أردا جولر، لاعب ريال مدريد، قائلًا: «سجل هدفين رائعين، وهو لاعب يستحق الإشادة».

وأضاف: «ركزنا على أنفسنا وضرورة تعديل النتيجة وإيجاد المساحات عندما كنا متأخرين 2-3».

واختتم: «ثقتي في نفسي كبيرة، وأشكر زملائي على تحركاتهم وتمريراتهم التي ساعدت الفريق».