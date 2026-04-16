مارتينيلي: سنواصل القتال نحو الحلم الأوروبي

أكد جابرييل مارتينيلي، نجم أرسنال، أن فريقه يستحق التأهل إلى الدور قبل النهائي من دوري أبطال أوروبا، مشيرًا إلى أن الجميع يتطلع للوصول إلى المباراة النهائية.

وواصل أرسنال حلمه بالتتويج باللقب للمرة الأولى في تاريخه، بعدما بلغ نصف النهائي للموسم الثاني على التوالي، عقب تعادله دون أهداف مع سبورتينج لشبونة في إياب دور الثمانية.

وفشل الفريقان في التسجيل خلال اللقاء الذي أقيم على ملعب الإمارات في لندن، رغم الفرص العديدة، ليحسم أرسنال التأهل مستفيدًا من فوزه ذهابًا 1-0 في لشبونة.

ويضرب أرسنال موعدًا في نصف النهائي مع أتلتيكو مدريد، الذي أقصى برشلونة.

ويمنح هذا التأهل دفعة قوية لفريق المدرب ميكيل أرتيتا قبل المواجهة المرتقبة أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتصدر أرسنال جدول الترتيب بفارق 6 نقاط عن مانشستر سيتي، الذي يمتلك مباراة مؤجلة.

وقال مارتينيلي في تصريحات لمحطة «تي إن تي سبورتس»: «الجميع في غاية السعادة. وصلنا إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية على التوالي».

وأضاف: «نستحق هذا التأهل، لقد قدمنا أداءً جيدًا. الآن سنستمتع بهذه الليلة، ثم نركز على المباراة المقبلة».

وتابع: «مباريات دوري الأبطال دائمًا صعبة، ولا يوجد فريق سهل. قدمنا أداءً قويًا ولم نستقبل أهدافًا، ورغم قلة الأهداف، تأهلنا».

وعن مواجهة أتلتيكو مدريد، قال: «لعبنا ضدهم من قبل، لكن هذه مواجهة مختلفة. علينا أن نؤمن بقدرتنا ونواصل بنفس المستوى».

وأشار إلى التعامل مع الضغوط بقوله: «عندما تلعب لأرسنال، يجب أن تعرف كيف تتعامل مع الضغط، ونحن نستمتع بذلك».

واختتم: «نحن معتادون على هذه الأجواء. ننافس على لقب الدوري أيضًا، وسنواصل القتال حتى النهاية».