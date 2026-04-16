نجم أرسنال: سنواصل الحلم الأوروبي

أعرب ديكلان رايس، نجم أرسنال، عن سعادته بتأهل فريقه إلى الدور قبل النهائي من دوري أبطال أوروبا.

وواصل أرسنال حلمه بالتتويج باللقب للمرة الأولى في تاريخه، بعدما بلغ نصف النهائي للموسم الثاني على التوالي، عقب تعادله دون أهداف مع سبورتينج لشبونة في إياب دور الثمانية.

وفشل الفريقان في التسجيل خلال اللقاء الذي أقيم على ملعب الإمارات في لندن، رغم الفرص العديدة، ليحسم أرسنال التأهل مستفيدًا من فوزه ذهابًا 1-0 في لشبونة.

ويضرب أرسنال موعدًا في نصف النهائي مع أتلتيكو مدريد، الذي أقصى برشلونة.

ويمنح هذا التأهل دفعة قوية لفريق المدرب ميكيل أرتيتا قبل المواجهة المرتقبة أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتصدر أرسنال جدول الترتيب بفارق 6 نقاط عن مانشستر سيتي، الذي يمتلك مباراة مؤجلة.

وقال رايس في تصريحات لمحطة «تي إن تي سبورتس»: «أنا في غاية السعادة. كانت مواجهة صعبة على مدار مباراتين، لكن الوصول إلى نصف النهائي مرتين متتاليتين إنجاز رائع».

وأضاف: «نريد الآن أن نخطو خطوة أبعد ونصل إلى النهائي. نعرف ما ينتظرنا أمام أتلتيكو مدريد، وعلينا الاستعداد جيدًا».

وردًا على الحديث عن أداء الفريق، قال: «لسنا محبطين، لقد وصلنا إلى نصف النهائي، والتفاؤل هو شعارنا».

وشدد: «سنواصل المسيرة، وسنستمر في تقديم الأداء الجيد وتحقيق الانتصارات».

وتابع: «في الأندية الكبرى، هناك ضغوط دائمًا. إذا لم تقدم أداءً جيدًا، عليك أن تتجاوز ذلك وتواصل التقدم».

وأكد رايس: «نريد الفوز في كل مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز».

واختتم: «سجلنا هذا الموسم كان رائعًا في جميع المسابقات. الأمر يتعلق بمدى رغبتك في الفوز، ونحن جاهزون للمضي قدمًا».