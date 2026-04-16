أربيلوا يهاجم حكم مباراة البايرن بعد خروج ريال مدريد الأوروبي

انتقد ألفارو أربيلوا، مدرب ريال مدريد، حكم مباراة فريقه أمام بايرن ميونخ، عقب توديع دوري أبطال أوروبا من دور الثمانية.

وتأهل بايرن ميونخ بعد الفوز ذهابًا 2-1 في إسبانيا، وإيابًا 4-3 في ألمانيا، ليضرب موعدًا مع باريس سان جيرمان.

وقال أربيلوا، في تصريحات لقناة «موفيستار» عقب اللقاء: «قدمنا مباراة رائعة، وأنا فخور بأداء اللاعبين ومجهودهم، وأشكر جماهيرنا التي سافرت خلفنا. لقد بذل الفريق قصارى جهده».

وتحدث المدرب الإسباني عن طرد إدواردو كامافينجا في الدقيقة 86، أثناء تقدم ريال مدريد 3-2، مؤكدًا أن القرار كان نقطة التحول في المباراة.

وأضاف: «بالتأكيد البطاقة الحمراء حسمت الأمور».

وتابع: «لا يمكن طرد لاعب لمجرد احتفاظه بالكرة بعد احتساب مخالفة، وأعتقد أن الحكم ربما لم يكن يعلم أن كامافينجا كان لديه بطاقة صفراء. لقد أفسد المباراة بهذا القرار».

واختتم أربيلوا تصريحاته بشأن حالة اللاعب: «إنه يشعر بما يشعر به باقي زملائه في الفريق».