حتا ينتزع وصافة «الهواة» ويوقف سلسلة انتصارات يونايتد بالثلاثة

نجح فريق حتا في إيقاف سلسلة انتصارات المتصدر يونايتد، بعدما تغلب عليه بنتيجة 3-1 في المواجهة المؤجلة من الجولة الـ21، التي كانت قد تأجلت سابقاً بسبب الظروف المناخية. وجاء هذا الفوز ليؤكد قوة «الإعصار» وقدرته على المنافسة الجادة على الصدارة، حيث رفع رصيده إلى 43 نقطة ليحتل المركز الثاني، مقلصاً الفارق مع يونايتد، الذي بقي في الصدارة برصيد 47 نقطة.



وشهدت المباراة بداية قوية من جانب يونايتد، الذي تمكن من افتتاح التسجيل مبكراً عن طريق لاعبه صموئيل لوبيز في الدقيقة الخامسة، مستفيداً من هجمة منظمة أربكت دفاع حتا، إلا أن أصحاب الأرض لم يتأخروا كثيراً في الرد، حيث نجح فريق حتا في استعادة توازنه وفرض أسلوبه على مجريات اللعب، ليتمكن من إدراك التعادل في الدقيقة 17 عبر اللاعب شيخ كيتا، الذي استغل تمريرة متقنة وأسكن الكرة في الشباك، معيداً المباراة إلى نقطة البداية.



وفي الشوط الثاني، ظهر حتا بشكل أكثر تنظيماً وإصراراً على تحقيق الفوز، حيث كثف من هجماته وضغطه على دفاع يونايتد. وأسفر هذا الضغط عن تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 54 بواسطة جويلهرم كاسترو، الذي ترجم أفضلية فريقه إلى تقدم مستحق. ولم يكتفِ «الإعصار» بذلك، بل واصل سيطرته حتى نجح في تعزيز النتيجة بهدف ثالث في الدقيقة 80 عن طريق صموئيل روزا، ليؤمن الفوز ويقضي على آمال يونايتد في العودة إلى المباراة.



أدار اللقاء طاقم تحكيمي مكوّن من الحكم سهيل عبدالله حكم ساحة، وعاونه كل من عامر عبدالله وطلال النعيمي على الخطوط، فيما تولى عبدالله الهرمودي مهام الحكم الرابع، حيث قدم الطاقم أداء تحكيمياً جيداً أسهم في خروج المباراة بصورة منظمة.



بهذا الفوز المهم، اشتعلت المنافسة على المراكز الأولى، حيث أصبح ترتيب الفرق الستة الأوائل كالتالي: يونايتد في المركز الأول برصيد 47 نقطة، يليه حتا في المركز الثاني برصيد 43 نقطة، ثم العربي ثالثاً بـ41 نقطة، بينما جاء كل من العروبة ودبا الحصن في المركزين الرابع والخامس برصيد 40 نقطة لكل منهما، وحل الذيد في المركز السادس برصيد 38 نقطة، ما يعكس تقارب المستويات واحتدام الصراع في الجولات المقبلة.