ماتيوس: «أحداث استثنائية» أمل الريال الأخير أمام بايرن ميونخ



قال لوثار ماتيوس، قائد فريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم الأسبق، إن بايرن هو المرشح الأبرز لحصد لقب دوري أبطال أوروبا رغم المهمات الصعبة التي تنتظره.



ويستضيف بايرن ميونخ فريق ريال مدريد في وقت لاحق من اليوم الأربعاء في إياب دور الثمانية.



وفاز بايرن بمباراة الذهاب 2 - 1 في مدريد، ولكنه ودع البطولة في آخر أربع مواجهات إقصائية جمعته بالريال.



وإذا تأهل بايرن للدور قبل النهائي، سيواجه فريق باريس سان جيرمان، ولكن لاعب بايرن والمنتخب الألماني السابق، ماتيوس، يعتقد أن فريق المدرب فينسنت كومباني يمتلك ما يلزم للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة السابعة.



وقال ماتيوس: «هذا الانسجام داخل الملعب، وهذه المتعة التي يلعب بها الفريق معاً، أرى بايرن ميونخ المرشح الأبرز حتى أمام باريس سان جيرمان، وكذلك للفوز باللقب».



ويعتقد اللاعب الفائز بكأس العالم 1990 أن بايرن سيتأهل أيضاً على حساب ريال مدريد، وأضاف: «إذا لم يحدث شيء استثنائي، مثل بطاقة حمراء أو أهداف عكسية».