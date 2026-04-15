الإنجليزي شيلفي مدرباً لـ «الصقور العربية»

تعاقد نادي الصقور العربية لكرة القدم، الذي ينشط في دوري الدرجة الثانية، مع لاعب وسط منتخب إنجلترا السابق، جونجو شيلفي، الذي أعلن اعتزاله كرة القدم على مستوى المحترفين في سن ⁠34 عاماً، ليتجه مباشرة إلى عالم التدريب، حيث تولى مهمة تدريب نادي الصقور العربية، وسبق لشيلفي اللعب لفرق في الدوري الإنجليزي الممتاز، منها ليفربول ‌وسوانزي سيتي ونيوكاسل ‌يونايتد ونوتنغهام فورست، كما مثّل منتخب إنجلترا في ست مباريات دولية.



وانضم ⁠الإنجليزي شيلفي كلاعب لفريق الصقور، الذي يتخذ من دبي ⁠مقراً له، ⁠في سبتمبر من العام الماضي، قادماً ⁠من بيرنلي، وشارك معه في 18 مباراة، بواقع 1527 دقيقة، وأحرز هدفين، وساهم في عدة أهداف مع الفريق، ليضع السطر الأخيرة في مسيرته كلاعب، ويتولى تدريب الفريق الذي يحتل المركز الرابع برصيد 38 نقطة.



وقال شيلفي: طموحي هو الصعود إلى قمة عالم التدريب، وهذا المشروع يمثل الفرصة المثالية لإثبات نفسي، وإظهار ما أملكه من قدرات، معرباً عن أمله في قيادة فريق الصقور العربية لمزيد من الانتصارات والمنافسة على خطف إحدى بطاقتي الصعود لدوري الدرجة الأولى.