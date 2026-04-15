شباب الأهلي يسيطر على التشكيلة المثالية لثمن نهائي النخبة الآسيوية

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن التشكيلة المثالية للدور ثمن النهائي لمنطقة الغرب بدوري أبطال آسيا للنخبة، التي أقيمت بمدينة جدة، حيث تقام الأدوار الإقصائية للبطولة بنظام البطولة المجمعة، وتختتم بالنهائي يوم 25 أبريل الجاري.



وتأهل إلى الدور ربع النهائي شباب الأهلي الإماراتي، والسد القطري، والأهلي والاتحاد السعوديان، حيث جاءت مباريات دور الـ 16 قوية، حسمت مباراتان في الوقت الإضافي، وواحدة بركلات الترجيح.



وضمت التشكيلة المثالية لدور الـ 16 أربعة لاعبين من شباب الأهلي، الذي تأهل بفوزه على تراكتور الإيراني 3-0، بعد عرض قوي ورائع من «الفرسان»، إذ نجح الفريق في التفوق على الفريق الإيراني، واستحق الصعود إلى ربع النهائي.



وتواجد رينان وكينان سانتوس وسعيد عزت الله وجويلهيرمي بالا في التشكيلة، كما ضمت مدافع الوحدة ساشا إيفكوفيتش على الرغم من خسارة «العنابي» أمام الاتحاد، وخروجه من البطولة.

كما ضمت التشكيلة ثلاثة لاعبين من السد القطري، الذي أقصى الهلال، وهم: كلاودينهو واجوستين سوريا ورافا موخيكا، إضافة إلى حارس الأهلي، السنغالي إداورد ميندي، وظهير أيمن الدحيل القطري، يوسف سابالي، ومهاجم الهلال ماركوس ليوناردو.



ويقام الدور ربع النهائي أيام 16 و17 أبريل الجاري، حيث يلعب شباب الأهلي مع بوريرام التايلندي، ويواجه الاتحاد نظيره ماتشيدا زيلفيا الياباني، والأهلي مع جوهور الماليزي، والسد مع فيسل كوبي الياباني.