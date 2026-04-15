دي يونغ: برشلونة يسير في الطريق الصحيح رغم الإقصاء الأوروبي

بدا فرينكي دي يونغ، لاعب وسط برشلونة، محبطًا بعد خروج فريقه من دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا، رغم فوزه 2-1 إيابًا على ملعب أتلتيكو مدريد، وذلك بسبب خسارته ذهابًا 0-2 على أرضه.

وقال دي يونغ في تصريحات أبرزتها صحيفة «آس» الإسبانية: «قدمنا مباراة رائعة، وبذلنا قصارى جهدنا، لكن الحظ لم يحالفنا. الفريق يتحسن، ولدينا عناصر شابة ومميزة قادرة على المنافسة على جميع الألقاب مستقبلًا».

وأشار اللاعب إلى تأثر فريقه بالنقص العددي بعد طرد إيريك جارسيا في الدقيقة 79، مضيفًا: «بذل جميع اللاعبين أقصى ما لديهم، لكن ذلك لم يكن كافيًا».

وعن تقييمه لموسم الفريق، قال: «الخروج من ربع النهائي ليس أمرًا جيدًا، لأننا نسعى دائمًا للفوز، لكن ذلك لا يعني أننا لا نسير في الاتجاه الصحيح».

واختتم: «دوري أبطال أوروبا تُحسمه التفاصيل، ويحتاج أحيانًا إلى قليل من الحظ».