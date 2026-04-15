سلوت: مستقبل ليفربول مشرق رغم الخروج الأوروبي

قال أرني سلوت، مدرب ليفربول، إن خروج فريقه من دوري أبطال أوروبا كشف مجددًا معاناته هذا الموسم في ترجمة الفرص إلى أهداف، وذلك بعد الإقصاء أمام باريس سان جيرمان عقب الخسارة 0-2، ليتفوق الفريق الفرنسي 4-0 في مجموع مباراتي دور الثمانية.

ورغم استحواذ ليفربول على الكرة بنسبة 53% وتسديده 21 كرة مقابل 12 لباريس سان جيرمان، إلى جانب حصوله على 8 ركلات ركنية مقابل ركلتين للفريق الزائر، فإن الفريق الفرنسي هو من هز الشباك، حيث سجل عثمان ديمبلي هدفين في الشوط الثاني ليؤكد تأهل حامل اللقب.

وقال سلوت: «للأسف، هذا أحد الأمثلة العديدة هذا الموسم التي لم نتمكن فيها من التسجيل من الفرص الكثيرة التي سنحت لنا».

وأضاف، متحدثًا عن إحصائية الأهداف المتوقعة: «مرة أخرى، كنا أقل بكثير من المتوقع من حيث معدل الأهداف المتوقعة (1.94 هدفًا متوقعًا لليفربول في المباراة)، وهذا أمر مستمر طوال الموسم».

وأشار المدرب إلى قرار مثير للجدل من تقنية حكم الفيديو المساعد، تمثل في إلغاء ركلة جزاء احتُسبت بعد تدخل على ألكسيس ماك أليستر، إضافة إلى إصابة تعرض لها هوجو إيكيتيكي، ما زاد من إحباط الفريق.

وقال: «تدخل آخر من تقنية الفيديو لم يكن في مصلحتنا، وهذا لا يحدث للمرة الأولى هذا الموسم».

وأضاف: «نشعر بخيبة أمل كبيرة، لأن هناك فترات في الشوط الثاني كان يمكن أن تتحول فيها المباراة إلى ليلة استثنائية لو سجلنا».

ودفع سلوت بالسويدي ألكسندر إيزاك أساسيًا للمرة الأولى منذ إصابته بكسر في الساق في ديسمبر الماضي، مؤكدًا أن عودته أبرزت ما افتقده الفريق هجوميًا.

وقال: «كان قريبًا من التسجيل مرتين، ولهذا تدفع بمهاجم في مستواه. لو لم يكن جاهزًا، لما أشركته».

وأوضح أن غياب إيزاك كان أحد أسباب معاناة الفريق أمام المرمى، لكنه أعرب عن تفاؤله بالمستقبل.

وأضاف: «المستقبل يبدو مشرقًا، لأننا أثبتنا قدرتنا على منافسة بطل أوروبا والسيطرة على مجريات اللعب».

وتابع: «لا يوجد الكثير من الفرق التي تستطيع فرض سيطرتها أمام باريس سان جيرمان وصناعة هذا العدد من الفرص، لكن صناعة الفرص شيء، والتسجيل شيء آخر».

ويستعد ليفربول، خامس ترتيب الدوري الإنجليزي، لمواجهة إيفرتون خارج أرضه يوم الأحد المقبل.