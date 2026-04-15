جريزمان يقترب من نهاية مثالية مع أتلتيكو

يحلم أنطوان جريزمان بنهاية مميزة لمسيرته مع أتلتيكو مدريد، بعد أن نجح فريقه في تجاوز برشلونة والتأهل إلى الدور قبل النهائي من دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ 9 أعوام.

وخسر أتلتيكو مدريد 1-2 على ملعبه في إياب ربع النهائي، لكنه استفاد من فوزه ذهابًا 2-0 في كامب نو، ليتأهل بمجموع المباراتين 3-2.

وشكلت المباراة لحظة عاطفية لجريزمان (35 عامًا)، الذي أعلن رحيله بنهاية الموسم للانضمام إلى أورلاندو سيتي، منهياً مسيرة حافلة في مدريد.

وانضم جريزمان، بطل كأس العالم 2018 مع منتخب فرنسا، إلى أتلتيكو قادمًا من ريال سوسييداد عام 2014، قبل انتقاله إلى برشلونة عام 2019، ثم عودته بعد 3 أعوام.

وخلال مسيرته مع أتلتيكو، سجل جريزمان 211 هدفًا وقدم 97 تمريرة حاسمة، ليصبح الهداف التاريخي للنادي.

ورغم ذلك، ظلت الألقاب محدودة، إذ يُعد لقب الدوري الأوروبي 2018 الإنجاز الأبرز له مع الفريق، ما يجعل الموسم الحالي فرصة أخيرة لإنهاء مشواره بلقب كبير.

وسيواجه أتلتيكو في نصف النهائي الفائز من مواجهة أرسنال وسبورتينج لشبونة، التي تُحسم في لقاء الإياب بعد فوز أرسنال 1-0 ذهابًا.

وبات الفريق بحاجة لتخطي مباراتين فقط للوصول إلى النهائي للمرة الأولى منذ 2014 و2016.

وقال جريزمان: «أنا سعيد للغاية، لا يهم من نواجه طالما أننا مستمرون ونحافظ على مستوانا».

وأضاف: «كانت مباراة صعبة أمام فريق كبير مثل برشلونة، لكننا ما زلنا في المنافسة».

وعلى صعيد آخر، قد يحقق أتلتيكو لقبًا قريبًا في نهائي كأس الملك، حيث يواجه سوسييداد، سعيًا لتحقيق أول لقب محلي منذ 2013.

واختتم: «نريد الفوز بالكأس، ستكون مباراة صعبة، لكننا مستعدون.. أريد مساعدة الفريق لتحقيق إنجاز تاريخي، وجماهيرنا تستحق ذلك».