إنريكي: الدفاع عن اللقب الأوروبي تحدٍ صعب لكننا جاهزون

قال لويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان، إن فريقه أثبت جدارته بصفته حامل لقب دوري أبطال أوروبا، بعد فوزه الكبير 4-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب أمام ليفربول، ليحجز مقعده في الدور قبل النهائي.

وتعرض سان جيرمان لبعض الضغوط خلال مباراة الإياب على ملعب أنفيلد، خاصة في الشوط الثاني، لكن عثمان ديمبلي سجل هدفين حسما الفوز 2-0، ليؤكد الفريق مرة أخرى الثقة والتماسك اللذين ميزا مشواره في البطولة.

وأكد إنريكي أن الدفاع عن اللقب يُعد من أصعب التحديات في كرة القدم، مشيرًا إلى أن فريقه استحق التواجد مجددًا بين كبار القارة.

وقال: «من الصعب الدفاع عن لقب دوري أبطال أوروبا، ونحن نعلم ذلك، لكننا هنا مرة أخرى وعلينا استغلال هذه الفرصة بأقصى شكل ممكن».

وعن امتلاك الفريق «هالة» كونه حامل اللقب، أرجع إنريكي ذلك إلى الثقة والإيمان داخل المجموعة، مضيفًا: «من الصعب الحكم على ذلك، لكن من الرائع رؤية فريقي بهذا المستوى، قادرًا على اللعب بنفس الجودة أمام أي منافس».

وتابع: «يمكنكم رؤية نوعية الفريق التي نمتلكها، لدينا الكثير من الإيمان والثقة، والجماهير تعكس هذا الإيمان أيضًا».

وأوضح إنريكي أن حاجة ليفربول لتعويض خسارته في الذهاب لعبت لصالح فريقه، رغم تأخر استغلال الفرص.

وأضاف: «كان عليهم المخاطرة، وهذا منحنا فرصة للهجمات المرتدة. استغرقنا وقتًا أطول مما أردت، لكن بعد الهدف الأول تغيرت المباراة، وأعتقد أننا أدرناها بشكل جيد».

ومن المقرر أن يواجه سان جيرمان في الدور قبل النهائي الفائز من مواجهة ريال مدريد وبايرن ميونخ، التي تُحسم في لقاء الإياب، بعدما فاز بايرن ذهابًا 2-1.