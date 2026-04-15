الوحدة يودع دوري أبطال آسيا للنخبة بسيناريو قاتل

ودع الوحدة منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة بالخسارة 0-1 أمام الاتحاد السعودي، في دور الستة عشر، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، بعد التمديد لوقت إضافي، عقب نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي من دون أهداف. وجاءت خسارة الوحدة بسيناريو درامي قاتل، بعدما جاء هدف المباراة الوحيد في الوقت الذي كان يتجه فيه الحسم إلى ركلات الترجيح.



واحتسب حكم اللقاء، الأوزبكي إلغيز تاناتشيف ركلة جزاء مثيرة للجدل في الثواني الأخيرة من عمر الشوط الإضافي الثاني، وسط احتجاجات كبيرة من لاعبي الوحدة والجهازين الفني والإداري، سجل منها البرازيلي فابينهو هدف فوز فريقه في الدقيقة 120+10. وعلى الرغم من الخسارة، قدم الوحدة أداء جيداً، ولعب بانضباط تكتيكي طوال اللقاء، وظهر بتنظيم مميز للغاية خاصة في الجانب الدفاعي.



ونجح لاعبو الوحدة في امتصاص حماس البداية من جانب لاعبي الاتحاد الذين ضغطوا بقوة في الدقائق الأولى، إلا أن دفاع الوحدة أبعد كل محاولات المنافس، بينما اعتمد الفريق على الهجمات المرتدة التي شكلت خطورة في بعض الأحيان، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وتحسن أداء الوحدة الهجومي في الشوط الثاني الذي بدأه بضغط هجومي قوي، وتفوق الوحدة مستغلاً التراجع البدني للاعبي الاتحاد، وتعددت محاولات الفريق، إلا أنها افتقدت للخطورة اللازمة.



وفي الوقت الإضافي، تألق حارس «العنابي»، زايد الحمادي في مواجهة هجمات الاتحاد، إذ نجح في التصدي لرأسية خطيرة من دانيلو ببراعة، وأنقذ مرماه من هدف محقق في الدقيقة 107.

وشهدت الثواني الأخيرة إثارة كبيرة بعد أن احتسب الحكم ركلة جزاء على بدر ناصر، خطف بها فابينهو الفوز في الوقت القاتل. ويواجه الاتحاد في الدور ربع النهائي، ماتشيدا زيلفيا الياباني، يوم الجمعة المقبل، على ملعب الأمير عبد الله الفيصل بجدة.