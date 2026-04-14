نوير محذراً البايرن: ريال مدريد قادر على تحريك الجبال



قال مانويل ​نوير حارس مرمى بايرن ميونيخ، الثلاثاء، إن ريال ‌مدريد الإسباني ​قد يشكل خطورة كبيرة في إياب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم رغم فوز الفريق الألماني ذهابا 2-1.



ويستضيف الفريق البافاري منافسه الإسباني الأربعاء، على أمل حجز مقعد في قبل النهائي في سعيه ⁠إلى تحقيق ثلاثية من الألقاب، إذ تأهل إلى قبل نهائي كأس ألمانيا، ويتصدر الدوري الألماني بفارق 12 نقطة عن أقرب منافسيه.



أما ريال مدريد فيحتل المركز الثاني في ‌الدوري بفارق تسع نقاط خلف برشلونة وخرج من كأس إسبانيا.



وقال نوير في مؤتمر صحفي «نعم، إنها فرصة كبيرة لريال ‌مدريد لتحسين أوضاعه، إنها فترة صعبة حقاً لناد ‌مثل ريال مدريد في الوقت الحالي، كنا في وضع ‌مشابه في الماضي، عندما تكون ‌في مأزق، يمكنك تحريك الجبال».



وسجل بايرن الرقم ​القياسي لعدد الأهداف ‌المسجلة في موسم ​واحد في تاريخ الدوري الألماني، ⁠بفوزه الساحق 5- 0 على سانت باولي يوم السبت، ليرفع رصيده هذا الموسم إلى 105 أهداف قبل خمس مباريات على نهاية ​الموسم. ⁠وكان الرقم القياسي ⁠السابق 101 من الأهداف في موسم 1971-1972.



وقال نوير: «نحن في حالة رائعة الآن. ما زالت آمالنا قائمة في جميع المسابقات ⁠والأمر بين أيدينا. الوضع تحت سيطرتنا».



ويمكن لبايرن ميونيخ أن يحسم لقب الدوري إذا تعثر بروسيا دورتموند يوم السبت أمام هوفنهايم. كما يواجه باير ليفركوزن في قبل نهائي كأس ألمانيا في 22 أبريل.



وقال نوير (40 عاماً): «فزنا ‌بالمباراة الأولى، لكن الفارق هدف واحد فقط. نعلم أن علينا خوض معركة صعبة،، ​لكننا نتمتع بأفضلية الهدف الواحد. حماسنا في أعلى مستوياته، لذا فإن نقطة الانطلاق جيدة، لكن لا يمكننا المبالغة في تقدير أهميتها. لقد شهدنا كيف يمكن لريال مدريد أن يرد الضربة، ​لكننا واثقون من ‌أنفسنا».