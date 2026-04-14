أشرف حكيمي يكسر صمته بشأن قضيته القانونية

تحدث أشرف حكيمي، ظهير أيمن باريس سان جيرمان، بشكل علني عن تأجيل محاكمته بتهمة الاعتداء على فتاة، مؤكدًا براءته من هذه الاتهامات.

ويجد حكيمي (27 عامًا) نفسه مضطرًا للموازنة بين التزاماته الرياضية وقضيته القانونية الجارية، التي شهدت مؤخرًا تطورًا إجرائيًا جديدًا.

وعندما سُئل عن إحالته للمحاكمة، نفى هذه الادعاءات تمامًا، مؤكدًا هدوءه في التعامل مع الموقف.

وقال حكيمي، خلال مؤتمر صحفي عُقد مساء الاثنين، على هامش مباراة فريقه أمام ليفربول في إياب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا: «هذا الاتهام باطل.. أنا هادئ ومطمئن، وأترك هذه المسألة بين يدي المحامين والقضاء».

ويواصل اللاعب نفي الاتهامات منذ بدء التحقيق في عام 2023، في وقت يحظى فيه بدعم إدارة باريس سان جيرمان خلال هذه الفترة.

ويؤكد مسؤولو النادي ثقتهم في حكيمي، الذي لا يزال عنصرًا أساسيًا في الفريق، مع استمرار مشاركته في المنافسات المحلية والقارية.