رغم الإصابة.. مبابي يقود ريال مدريد في مواجهة بايرن ميونخ

يخاطر ريال مدريد بإشراك نجمه كيليان مبابي في مواجهة بايرن ميونخ، المقررة الأربعاء في إياب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا.

وتعرض المهاجم الفرنسي لإصابة في الرأس خلال مباراة التعادل مع جيرونا 1-1 يوم الجمعة الماضي، حيث احتاج إلى غرز في الحاجب.

وعاد مبابي إلى التدريبات أمس الاثنين، وتواجد في قائمة الفريق التي تضم 23 لاعبًا، والتي ستغادر إلى ألمانيا في وقت لاحق.

وسجل مبابي الهدف الوحيد لريال مدريد في مباراة الذهاب، التي خسرها الفريق 1-2 أمام بايرن الأسبوع الماضي.

ويتعين على ريال مدريد تحقيق الفوز في ميونخ لمواصلة مشواره في البطولة، علمًا بأنه فاز في آخر أربع مواجهات إقصائية أمام بايرن، من بينها ثلاث انتصارات في ميونخ وتعادل واحد.

ولم يحقق بايرن الفوز على ريال مدريد على أرضه منذ قبل نهائي عام 2012، عندما تفوق بركلات الترجيح.